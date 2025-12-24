Slušaj vest

Izbornoj komisiji Visokog saveta tužilaštva, kako nezvanično saznajemo, počeli su da pristižu prigovori povodom tužilačkih izbora koji su juče održani. Na izborima je, podsetimo, birano pet javnih tužilaca za članove Saveta. 

Najviše prigovora do sada, prema nezvaničnim informacijama, stiglo je iz Niša, Kragujevca, Novog Pazara, Kruševca i Novog Sada.

-  Prigovorima se mahom osporava povreda tajnosti glasanja, nedozvoljena upotreba mobilnih telefona na biračkim mestima, kao i to što kamere  svuda bile isključene na svim biračkim mestima. Posebno je istaknuto i što se u pojedinim tužilaštvima glasanje odvijalo u kabinetima glavnih tužilaca, kao što je to slučaj u Novom Sadu, gde se glasalo u kabinetu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Radivoja Kaćanskog - navodi izvor Kurira na šta se odnose prigovori koji su do sada dostavljeni. 

Rok za izjavljivanje prigovora ističe danas u 15:30 časova, posle čega Visoki savet tužilaštva ima rok od 48 sati da odluči o prigovorima. 

- Ukoliko se prigovor na nekom od biračkih mesta usvoji, izbori će biti ponavljeni na konkretnom biračkom mestu u roku od 8 dana - objašnjava kakva je procedura sagovornik Kurira.

Na tužilačkim izborima pravo glasa je imalo 762 tužilaca, a glasalo se na četiri mesta  - u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

