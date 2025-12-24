Slušaj vest

Povodom obeležavanja 25 godina rada Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Medveđa i Bujanovac, Aleksandru Vulinu uručena je zahvalnica za nesebičan doprinos, kontinuitet rada i dugogodišnju posvećenost razvoju ovih opština.
Zahvalnica je dodeljena za njegov kontinuirani angažman na unapređenju položaja Srba, ali i svih građana ovih opština, kao i za doprinos očuvanju bezbednosti i stabilnosti.

Aleksandar Vulin je doprinos razvoju opština Preševo, Medveđa i Bujanovac pružao u kontinuitetu, kroz obavljanje više odgovornih državnih funkcija – kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova, kroz koje je sprovodio politike usmerene na jačanje bezbednosti, socijalne stabilnosti i ravnomernog razvoja.

U ime Službe Koordinacionog tela, zahvalnicu je uručio v.d. direktora Nenad Mitrović, istakavši značaj dosledne državne politike, institucionalnog kontinuiteta i odgovornog pristupa razvoju lokalnih zajednica na jugu Srbije.

