Slušaj vest

Grdonačelnik Niša Dragoslav Pavlović reagovao je na navode Dragana Milića, predsednika Pokreta za decentralizaciju Srbije.

On mu je poručio da se stanje u oblasti zarada i zaposlenosti u Nišu i Srbiji značajno poboljšalo i da su kritike opozicije neosnovane.

- Za nešto više od godinu dana na nivou cele Srbije imamo povećanje minimalne cene rada za više od 30 odsto. To se u istoriji Srbije nije dogodilo, a događa se upravo sada kada zemlju vodi predsednik Aleksandar Vučić. Nikada se u istoriji nije desilo da zarade ovako brzo rastu i da prosek zarade u Nišu bude iznad 900 evra sa tendencijom preko 1.000 evra naredne godine u ovo vreme. I sve to uz ogromno smanjenje nezaposlenosti u Nišu. U celoj Srbiji je stopa nezaposlenosti smanjena na ispod devet odsto i to je ogroman uspeh - poručio je Pavlović.

Opozicionari su naveli i da su zarade direktora velike, a Pavlović je upitao Milića kolika je njegova plata.

Dragan Milić Foto: Youtube Printscreen

- Plate direktora JKP biće povećane za onoliko koliko su povećane plate svakog radnika u komunalnim preduzećima. A kolika je Vaša plata Dragane Miliću? Cenim da je nešto veća od plata direktora JKP, a nisam siguran da ste Vi direktor, čini mi se da ste neki rukovodilac u UKC Niš jer znam da je direktor prof. Zoran Perišić. Kolika je razlika u zaradi g-dine Miliću između Vas i onih koji primaju zaradu po osnovu minimalne cene rada? A kolika je razlika između Vas i medicinske sestre? Odgovor je jednostavan, ista je razlika u zaradama, možda i nešto veća u zdravstvu nego u komunalnim delatnostima - objasnio je Pavlović.

Plate direktora u skladu sa zakonom

Dodaje i da ne prihvata zamerke da su radnici javnih preduzeća u Nišu zapostavljeni, niti da je planirano povećanje plata rukovodilaca nezakonito ili vid bahaćenja.

- Reč je o usklađivanju sa kolektivnim ugovorima i preporukama Vlade RS. Ističem da se usklađivanje zarada desilo sa povećanjem minimalne cene rada na republičkom nivou, što su, u skladu sa zakonom, ispratila sva javna preduzeća i ustanove. Time su plate pomerene sa tačke mirovanja u kojoj su bile godinama. Neusklađivanjem i sporim hvatanjem koraka sa minimalcem, došlo je do platnog izjednačavanja pojedinih pozicija radnika i rukovodilaca sto je suštinski pogrešno. Većina kolektivnih ugovora predviđa da je osnovica za obračun zarade minimalna cena rada. Kada tu osnovicu pomnožite sa brojem radnih sati u mesecu, koeficijentom, i dodate minuli rad, topli obrok i regres, dolazite do neto primanja zaposlenog u dinarima. Ovo je trenutak kada se zarade direktora mogu uskladiti sa kolektivnim ugovorima i isplaćivati u skladu sa ugovorima o radu. Od 1. januara 2026. godine plate direktora će se konačno isplaćivati u skladu sa zakonom - otkrio je Pavlović.

On dodaje da su opozicioni odbornici primetili nagli skok zarada, ali ne i činjenicu da je reč o zakonskom usklađivanju i poštovanju propisa.

- Javna preduzeća svoj posao obavljaju funkcionalno i na najbolji mogući način u uslovima u kojima rade. Trude se da optimizuju broj radnika i zaposlenih i ja sam ponosan na to. Kada je reč o minimalnoj ceni rada, znate i sami da je u poslednjih godinu dana menjana više puta, 1. januara, zatim 1. oktobra, a sada će ponovo biti promenjena od 1. januara naredne godine - rekao je Pavlović.