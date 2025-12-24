Slušaj vest

Kurtijev ministar Nenad Rašić ostao je bez jednog od najvažnijih ljudi iz svoje stranke, Slađana Nikolčevića, koji se povukao iz izbornog procesa nezadovoljan radom Rašića, ocenivši da je delovanje Rašića "zasnovano na ličnom interesu i da vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji"!

Kako je istakao, duboko je nezadovoljan Rašićevim radom kao ministra za zajednice i povratak, što je jedan od razloga za odustajanje od kandidature.

"Kao odgovoran, porodičan i častan čovek ne želim da budem deo nečega što dovodi u rizik moj narod. Kao jedan od najbližih saradnika Nenada Rašića duboko sam nezadovoljan njegovim radom i pasivnošću kada je reč o našoj nepravedno utamničenoj braći, a kojima ni na koji način nije pomogao, a kao ministar u Vladi Kosova to je i morao i mogao da uradi", istakao je Nikolčević, inače član GI SPO.

Nikolčević zaključuje da je za Srbe na Kosovu jedina „nada i štit“ politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Politika koju vodi naša Srbija i njen predsednik Vučić za nas ostaje jedina nada i štit kog se zajednički i složnije nego ikada pre moramo držati kako bismo sačuvali naš narod i našu budućnost na Kosmetu“, poručio je Nikolčević.