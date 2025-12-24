Slušaj vest

Boško Obradović, nekadašnji lider Dveri, reagovao je na optužbe predsednika Novog DSS Miloša Jovanovića koji je izjavio da "Dveri nisu htele da ruše Vučića", i poručio mu da je "redovno rušio svaki pokušaj ujedinjenja desnice, kao što sad napada studentski pokret".

- Neverica da Miloš Jovanović NDSS, nosilac Vučevićevog mača, optužuje Dveri da nisu htele da ruše Vučića. I to kaže neko ko ne može da navede kad je uradio nešto protiv ove vlasti, ali je zato redovno rušio svaki pokušaj ujedinjenja desnice, kao što sad napada studentski pokret - napisao je Obradović na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži "X".

Kada ga je jedan od korisnika ove mreže upitao zašto je onda pokušavao da se ujedini sa "nosiocem Vučićevog mača", Obradović je odgovorio:

- Zato što sam budala. Zato što sam verovao u ujedinjenje desnice kao važnog faktora na srpskoj političkoj sceni koja samo zajedno može nešto da uradi i zaustavi izdaju Kosova. Zato više nisam predsednik Dveri i nikad više sa takvim folirantima i prevarantima sa lažne desnice - zaključio je Obradović.

Da podsetimo, ovo nije prvi "sukob" dvojice političara preko društvenih mreža.