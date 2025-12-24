Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je izjavu Branka Ružića iz Socijalističke partije Srbije (SPS) da neće biti na listi te stranke ako budu izašli na izbore zajedno sa SNS-om.

Vučić je rekao da poštuje SPS, ali ne i Ružića.

- Razlika između SPS-a i SNS-a nije mala. Ja poštujem SPS, ali nimalo ne poštujem Branka Ružića i nikada ga nisam poštovao. Nikada nisam poštovao one koji se dodvoravaju stranim zemljama i misle da iza leđa svojoj zemlji mogu da ostvare neke svoje lične ciljeve. SPS ima mnogo divnih ljudi i mnogo dobrih domaćina širom Srbije i nijedan od njih, siguran sam, neće ići za takvom politikom - rekao je predsednik.

Dodao je da još nisu vođeni razgovori o tome ko će činiti izbornu listu oko Srpske napredne stranke na narednim izborima.

- Verujem da će to biti jedna široka lista jednog velikog pokreta svih dobrih ljudi koji žele pristojnu Srbiju. Kakvi će rezultati biti - videćemo. Mnogo je teško posle toliko godina da dobijete ljubav, poverenje i strast od onih koji hoće da glasaju - rekao je Vučić.

Podsetimo, Branko Ružić, koji je u aprilu suspendovan na šest meseci sa svih funkcija u stranci, u emisiji “Pravi ugao” na RTV rekao je da je otvoreno protiv toga da socijalsiti na izborima budu na listi naprednjaka.

- Ako SPS bude na listi SNS za parlamentarne izbore, mog imena neće biti na toj listi. To sam rekao i ranije i na tome ostajem. Ja sam otvoreno protiv toga da mi kao SPS budemo na listi SNS... To nije dobro za očuvanje našeg identiteta - izjavio je Ružić.