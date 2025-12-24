Slušaj vest

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović smatra da preliminarni rezultati izbora za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca odaju utisak da Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac zadržava uticaj u javnotužilačkoj organizaciji i VST preko "katastrofalnog izbornog sistema uspostavljenog nakon ustavnih reformi i „svojih“ kandidata".

- Međutim, to je privid uticaja jer rezultati, naročito na osnovnom nivou, gde je najveći broj javnih tužilaca glasao protiv njenog kandidata, pokazuju da je izgubila legitimitet struke - naveo je Stefanović u izjavi za RTS.

On je precizirao da od ukupnog broja javnih tužilaca koji su iskoristili svoje glasačko pravo, odnosno od 716 važećih glasova, 427 glasova javni tužioci su dali kandidatima koji ne podržavaju Dolovac, naspram 289 glasova koliko su ukupno dobili kandidati bliski Dolovac, što je daleko više od polovine javnog tužilaštva.

Na osnovnom nivou od ukupno 424 javna tužioca koji su glasali, za kandidata bliskog struji Zagorke Dolovac – Jovanu Komnenović glasalo je 123 javna tužioca, dok su svi ostali kandidati, među kojima se posebno izdvajaju i sadašnji članovi VST Predrag Milovanović i Boris Pavlović, sa Nikolom Stojanovićem osvojili 302 glasa, pojasnio je Stefanović.

- Na ovaj način javni tužioci su poslali poruku da se ne slažu sa načinom na koji Dolovac rukovodi javnim tužilaštvom - istakao je Stefanović.

Što se tiče nivoa viših javnih tužilaštava, ukazao je da je kandidat blizak Zagorki Dolovac – Boris Majlat uzeo veći broj glasova od protivkandidata Nikole Uskokovića samo u novosadskoj apelaciji, dok je Uskoković pobedio u svim ostalim. Razlika u broju dobijenih glasova je 109 za Majlata, 105 za Uskokovića.

- U niškoj apelaciji, prema preliminarnim rezultatima, Uskoković je dobio 27 glasova, a Majlat 8, u beogradskoj je za Uskokovića glasalo 45 javnih tužilaca, a za Majlata 42, dok je u kragujevačkoj apelaciji Uskoković dobio 23 glasa, naspram Majlata koji je dobio 21 glas - naveo je glavni javni tužilac VJT u Beogradu.

On smatra da je zbog takozvanog „izbornog inžinjeringa" – povećanjem broja izabranih javnih tužilaca u novosadskoj apelaciji u odnosu na sve ostale apelacije Majlat u novosadskoj apelaciji dobio 38 glasova, naspram Uskokovića koji je dobio 10 glasova.

Što se tiče izbora kandidata sa nivoa apelacionih i specijalizovanih tužilaštava, kao i jedinog kandidata ispred Vrhovnog javnog tužilaštva, Stefanović je naveo da su ti rezultati bili očekivani.

Međutim, ukazao je na loš izborni sistem koji je uspostavljen prilikom ustavnih reformi, a na šta je upozoravala i Venecijanska komisija.

- Zarogka Dolovac kao vrhovni javni tužilac je već po funkciji član VST i predstavnik Vrhovnog javnog tužilaštva, a svega 13 tužilaca iz Vrhovnog javnog tužilaštva (od ukupno 762 u celoj državi) ima pravo da bira još jednog svog predstavnika u VST. Time su izbori postavljeni tako da 13 javnih tužilaca iz Vrhovnog javnog tužilaštva ima 2 glasa u Savetu, isto kao i 448 javnih tužilaca iz osnovnih javnih tužilaštava“, ukazao je Stefanović.