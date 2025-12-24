Slušaj vest

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu donelo je odluku da se postupak protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković i Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu obustavlja.

Bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranu Vesiću, bivšoj v.d. direktorki "Infrastrukture železnice" Jeleni Tanasković i pomoćnici ministra Aniti Dimoski stavljalo se na teret krivično delo — teško delo protiv opšte opasnosti u istrazi o padu nadstrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad.

Postupak se obustavlja i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića kojima se na teret stavljalo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova.

Veće smatra da nema dovoljno dokaza da za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im se stavila na teret.

Mera zabrane napuštanja stana ukinuta je za Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću, dok Dimoski i Vesić ostaju u kućnom pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu.

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.