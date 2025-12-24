Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas ugovor o izvođenju radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji na postojećim objektima galerije "Milene Pavlović Barili" u Požarevcu u vrednosti od 380 miliona dinara, a radovi na izgradnji krenuće naredne godine.

Glišić je, nakon potpisivanja ugovora, rekao za medije da ta galerija već ima oko 12.000 posetilaca mesečno i da je siguran da će nakon rekonstrukcije imati mnogo više.

- Želim da se zahvalim ministru kulture, gospodinu Nikoli Selakoviću, koji je bio jedan od inicijatora da se ova galerija obnovi u jednoj zajedničkoj saradnji, razgovoru i ne tako lakim planiranjem. Ljudi misle da kada nešto puknete prstima, treba da sutra počne da se gradi i realizuje jedan vredan projekat, kao što je ovaj. To nije laka stvar, ali mi smo bili veoma odgovorni, marljivi, vredni - istakao je Glišić.

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da je Barili bila veoma znamenita slikarka i da mu je veoma drago što se galerija sa njenim imenom dograđuje i rekao da će galerija spremno dočekati izložbu Ekspo 2027 u Beogradu.

Glišić je takođe danas, zajedno sa predsednikom opštine Negotin Vladimirom Veličkovićem i predstavnikom izvođača radova Mirkom Lunićem potpisali ugovor o izvođenju radova na kompletnoj rekonstrukciji Doma zdravlja u Negotinuu vrednosti od 562 milona dinara.

- To je jedna od najznačajnijih zdravstvenih institucija u samom Negotinu, u Negotinskoj krajini. Ovo je objekat koji je sagrađen 1981. godine i koji od strane države nije imao svih tih godina ozbiljnih ulaganja i ozbiljnog investiranja. Mi želimo da ovaj objekat dobije najsavremenije i najmodernije uslove i da ga nakon toga Ministarstvo zdravlja opremi najsavremenijom neophodnom opremom za rad, čime ćemo da unapredimo i sveukupni standard ljudi koji žive u Negotinu i u Negotinskoj krajini - naveo je Glišić i dodao:

- Kada sumirate sve ono što treba da bude, rezultat ovog projekta u koje je država uložila jeste spasavanje života, lečenje ljudi, pomoć običnim ljudima koji će sada imati najbolje moguće uslove i neće brinuti o tome da li je negde vlaga ili je neka prostorija neuslovna, zatvorena, nema dovoljnog kapaciteta ili nema adekvatne opreme. Sada će sve to zaista biti na jednom visokom nivou!