INVESTICIJA VREDNA 380 MILIONA DINARA! Glišić: Galerija "Milena Pavlović Barili" u Požarevcu već sledeće godine u novom ruhu
Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas ugovor o izvođenju radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji na postojećim objektima galerije "Milene Pavlović Barili" u Požarevcu u vrednosti od 380 miliona dinara, a radovi na izgradnji krenuće naredne godine.
Glišić je, nakon potpisivanja ugovora, rekao za medije da ta galerija već ima oko 12.000 posetilaca mesečno i da je siguran da će nakon rekonstrukcije imati mnogo više.
- Želim da se zahvalim ministru kulture, gospodinu Nikoli Selakoviću, koji je bio jedan od inicijatora da se ova galerija obnovi u jednoj zajedničkoj saradnji, razgovoru i ne tako lakim planiranjem. Ljudi misle da kada nešto puknete prstima, treba da sutra počne da se gradi i realizuje jedan vredan projekat, kao što je ovaj. To nije laka stvar, ali mi smo bili veoma odgovorni, marljivi, vredni - istakao je Glišić.
Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da je Barili bila veoma znamenita slikarka i da mu je veoma drago što se galerija sa njenim imenom dograđuje i rekao da će galerija spremno dočekati izložbu Ekspo 2027 u Beogradu.
Glišić je takođe danas, zajedno sa predsednikom opštine Negotin Vladimirom Veličkovićem i predstavnikom izvođača radova Mirkom Lunićem potpisali ugovor o izvođenju radova na kompletnoj rekonstrukciji Doma zdravlja u Negotinuu vrednosti od 562 milona dinara.
- To je jedna od najznačajnijih zdravstvenih institucija u samom Negotinu, u Negotinskoj krajini. Ovo je objekat koji je sagrađen 1981. godine i koji od strane države nije imao svih tih godina ozbiljnih ulaganja i ozbiljnog investiranja. Mi želimo da ovaj objekat dobije najsavremenije i najmodernije uslove i da ga nakon toga Ministarstvo zdravlja opremi najsavremenijom neophodnom opremom za rad, čime ćemo da unapredimo i sveukupni standard ljudi koji žive u Negotinu i u Negotinskoj krajini - naveo je Glišić i dodao:
- Kada sumirate sve ono što treba da bude, rezultat ovog projekta u koje je država uložila jeste spasavanje života, lečenje ljudi, pomoć običnim ljudima koji će sada imati najbolje moguće uslove i neće brinuti o tome da li je negde vlaga ili je neka prostorija neuslovna, zatvorena, nema dovoljnog kapaciteta ili nema adekvatne opreme. Sada će sve to zaista biti na jednom visokom nivou!
Kurir Politika