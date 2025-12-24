Slušaj vest

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabićčestitao je Badnji dan i Božić beogradskom nadbiskupu i mitropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, sveštenstvu i vernicima koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

- Neka Božić, kao izvor nade i radosti, u Vaš i domove vernika donese blagostanje, ljubav, slogu i međugeneracijsku solidarnost.
Mir, lična sreća svakog građanina i svestrani razvoj Republike Srbije, uz međusobno uvažavanje i saradnju nacionalnih zajednica sa svim svojim različitostima, u vreme Božića dobijaju posebnu, uzvišenu dimenziju i značaj.

Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu. Neka svetlost Božića uđe i u domove dobitnika 4.000 seoskih kuća, među kojima je i veliki broj građana rimokatoličke veroispovesti.

Uveren sam da ćete i ubuduće raditi na negovanju dijaloga, umesto paralelnih monologa, posebno na očuvanju mira i daljem jačanju saradnje Rimokatoličke i Srpske pravoslavne crkve - navodi se u čestitku. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoKrkobabić i Ršumović u Novom Itebeju: Bolji dani za sela Srbije
Screenshot 2025-12-23 154046.jpg
Politika20 GODINA PUPS-A U ZNAKU BORBE ZA DVE KLJUČNE INICIJATIVE! Krkobabić: Socijalna - garantovana penzija i 13. penzija prioriteti PUPS-a (FOTO)
12.JPG
DruštvoMinistar za brigu o selu u poseti selima Opštine Mali Zvornik! Krkobabić: "Pogranična sela od posebnog značaja"
1 Naslovna foto.JPG
DruštvoMINISTAR U POSETI SELIMA OPŠTINE MALI ZVORNIK Krkobabić: Pogranična sela od posebnog značaja
Milan Krkobabić