Ministar za brigu o selu Milan Krkobabićčestitao je Badnji dan i Božić beogradskom nadbiskupu i mitropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, sveštenstvu i vernicima koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru.

- Neka Božić, kao izvor nade i radosti, u Vaš i domove vernika donese blagostanje, ljubav, slogu i međugeneracijsku solidarnost.

Mir, lična sreća svakog građanina i svestrani razvoj Republike Srbije, uz međusobno uvažavanje i saradnju nacionalnih zajednica sa svim svojim različitostima, u vreme Božića dobijaju posebnu, uzvišenu dimenziju i značaj.

Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu. Neka svetlost Božića uđe i u domove dobitnika 4.000 seoskih kuća, među kojima je i veliki broj građana rimokatoličke veroispovesti.

Uveren sam da ćete i ubuduće raditi na negovanju dijaloga, umesto paralelnih monologa, posebno na očuvanju mira i daljem jačanju saradnje Rimokatoličke i Srpske pravoslavne crkve - navodi se u čestitku.