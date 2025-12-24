Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na otvaranju nove deonice Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe, da se nazire uskoro završetak izgradnje tog autoputa, navodeći da su ostale da se urade još dve deonice od po 28 i 13 kilometara.

- Mnogo sam srećan kada vidim kako sve ovo izgleda i ovo je dokaz da Srbija može sve da uradi, da kada zajedno radimo, kada smo ujedinjeni, da za nas nema prepreke da postignemo najbolje i najveće rezultate na ovoj zemlji. Zahvalan sam svima koji su u ovom projektu učestvovali - rekao je Vučić.

Završena 72 kilometra

Dodao je da je od ukupno 112-133 kilometara Moravskog koridora do sada završeno 72 kilometara.

1/13 Vidi galeriju Moravski koridor, deonica Vrnjačka Banja - Vrba Foto: TV Pink Printscreen

- Ostaje nam još 28 km od Čačka do Kraljeva, dakle do Adrana. Ostaje nam ova poveznica odavde, od Vrbe, od Kraljeva-juga, do Adrana, nekih 13 km. I tada smo završili sve. Do pre neku godinu mi nismo imali autoput ni do Obrenovca, ni do Uba, ni do Milanovca, ni do Čačka, ni do Požege. Sada sve to imamo. Imaćemo autoput i do Kraljeva. Imaćemo autoput od Kraljeva preko Banje Trstenika do Kruševca, Čićevca, Pojata. Spojićemo Leskovac, Vranje, Pirot, Toplicu, Prokuplje, Pomoravlje, sa Kraljevom jugozapadom i zapadom Srbije - rekao je Vučić. Dodao je da će to značiti i mnogo više investitora, mnogo više posla, ali i mogućnost za veću pokretljivost stanovništva unutar Srbije.

- Rezultati su ono što nas uvek razlikuje, što pravi razliku između onih koji vredno rade i onih koji nalaze druge načine da svoje političke ciljeve stvaraju. Ja hoću da se zahvalim, iako smo bili kritikovani, i mi i oni sa kojima smo radili, hoću da se zahvalim i Amerikancima i Turcima i Englezima na velikoj podršci na ovom projektu - istakao je Vučić.

Put čudesno izgleda

- Pogledajte ovih pola metra sa svake strane prema elastičnim ogradama više koje imate nego što je običajeno na autoputu. Jer i kada vam dođe do isklizavanja i do problema u preticanju, da uvek imate dovoljno prostora da ono najgore izbegnete - rekao je predsednik Vučić.

On je naglasio da je pred Srbijom još dosta posla i da je potrebno da se nastavi sa daljom izgradnjom puteva.

- Ostaje nam da nastavimo od Požege i ka Arilju, Ivanjici, Dugoj Poljani i Boljaru. Ostaje nam da radimo i ka Uzićima, Gorjanima, Sevojnu, Užicu, Kadinjači, odnosno u drugom smeru ka Beloj zemlji i kasnije ka Kotromanu - rekao je Vučić.

1/8 Vidi galeriju Moravski koridor: Vučić na otvaranju deonice od Vrnjačke Banje do Kraljeva Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije je istakao da je neophodno uraditi putnu infrastrukturu od Adrana ka Novom Pazaru.

- U ovom kraju nam ostaje da radimo od Adrana ka Novom Pazaru, odnosno preko Mataruške banje, Bogutovca, Baljevca, Ušća, Raške, zatim ka Jarinju i ka Novom Pazaru. Dakle, to je ukupno, sa tim krakom ka Jarinju, 93 kilometra brze saobraćajnice. Mnogo manje nesreća, mnogo više sigurnosti i bezbednosti za naše ljude - ukazao je Vučić. Dodao je da je Beograd sada mnogo bliži i ljudima iz Raške, Novog Pazara, ali i sa Kosova i Metohije.

U planu i put ka KiM

- Nadam se da ćemo moći da gradimo, da se dogovorimo sa nekim u Prištini da nekada izgradimo taj put. Mi smo spremni da platimo u celini od Jarinja do Kosovske Mitrovice 45 kilometara. Nadam se da će po tom pitanju pomoći i Amerikanci i Englezi, a i Turci, oni su sa njima u odličnim odnosima. To bi bio najbolji doprinos razvoju saradnje između naroda i ljudi u našem regionu - naglasio je predsednik.

Prema rečima Vučića, kompanija "Behtel" je na veoma profesionalan način radila na izgradnji nove deonice Moravskog koridora.

- Uradili su veoma profesionalno, uz ogroman broj ljudi, nekada 1.000, nekada 2.000, nekada i više od 3.000 ljudi na gradilištima širom Moravskog koridora. To je ono što cenimo i zbog čega smo spremni da nastavimo razgovore o budućim poslovima - rekao je Vučić.

Najširi autoput

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, što će obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja, kažu u Koridorima Srbije.

Brojke sve govore

Inače, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić od 2012. do danas izgradio je više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina.

Od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva.

Foto: Petar Aleksić, Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Međutim, samo od 2013. godine, kada je na vlast došao Aleksandar Vučić sa Srpskom naprednom strankom, izgrađeno 623 kilometara, uključujući i Moravski koridor, čiju je deonicu na auto-putu E-761 petlja "Vrnjačka banja" - petlja "Vrba" predsednik otvorio danas.