Najviši državni zvaničnici Srbije uputili su danas božićne čestitke vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru, uz poruke mira, zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja.

Ana Brnabić

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić čestitala je Božić nadbiskupu beogradskom i metropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, kao i svim vernicima koji ovaj hrišćanski praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru.

Ona je poželela da praznik Hristovog rođenja donese zdravlje, mir, duhovnu snagu i blagostanje, uz poruku da božićne vrednosti ljubavi, solidarnosti i zajedništva doprinesu međusobnom razumevanju i poštovanju u društvu.

Miloš Vučević

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević uputio je čestitke svim vernicima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru, poželeo im mir, nadu i blagostanje u domovima, kao i snagu za međusobno razumevanje i solidarnost.

"Želim vam srećan i blagosloven Božić, u zdravlju i miru", poručio je Vučević.

Marko Đurić

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić čestitao je Božić građanima Srbije i širom sveta koji praznik obeležavaju po gregorijanskom kalendaru.

On je istakao da su praznični dani prilika za okupljanje sa porodicom i prijateljima, jačanje veza i podsećanje na univerzalne vrednosti mira i solidarnosti, koje prevazilaze granice. Đurić je svima poželeo dobro zdravlje, ljubav i sreću u godini koja dolazi.

Adrijana Mesarović

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović uputila je božićne čestitke svim vernicima, uz želju da praznik provedu u miru i radosti, okruženi najbližima.

Ona je naglasila značaj međusobnog razumevanja, solidarnosti i zajedništva, ističući da duh Božića treba da donese svetlost i nadu i podstakne dalju izgradnju društva zasnovanog na poštovanju i poverenju.

Bratislav Gašić

Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao je Božić nadbiskupu beogradskom i metropolitu, kardinalu Ladislavu Nemetu, kao i pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji praznik slave po gregorijanskom kalendaru. U čestitki je poželeo mir, zdravlje, ljubav i Božji blagoslov, uz poruku da praznični dani budu ispunjeni optimizmom i solidarnošću.