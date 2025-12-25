Slušaj vest

Bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper izjavio je da su blokaderi pripremili plan za nedelju, 28. decembar.

On je na Iksu napisao od kojih tačaka se taj plan sastoji:

- 1. Žele incidente i tuču na štandovima (koje bi sami u saradnji sa lažnim veteranima izazvali) da bi se predstavili kao žrtve. Na par mesta u Nišu, Beogradu i nekom manjem mestu u Srbiji.

Odmah bi pisali svojim poslanicima u Evropskom parlamentu i tražili uvođenje sankcija Srbiji.

2. Iste večeri bi N1 organizovao vanredni program, gde bi pored blokadera bilo pozvano i par opozicionara i nekoliko tužilaca koji ih podržavaju da osude nameštene incidente.

3. Akcija bi bila nastavljena u ponedeljak kada bi blokaderi uputili otvoreno pismo Zagorki Dolovac i zatražili da ih primi i da im pruži i javnu podršku.

4. U narednim danima bi N1 i Nova S gurali priču da iza napada stoji Vučić i da tužilaštvo mora da reaguje i pokrene postupak protiv njega.

Neće vam proći blokaderi, vaša priča je završena - samo vam vaši luksemburški mediji to nisu javili!!!