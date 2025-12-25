Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić juče je otvorio deonicu na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka Banja" - petlja "Vrba", a u planu je izgradnja još čak 936 kilometara puteva!

Nova deonica Moravskog koridora auto-puta Pojate-Preljina u dužini je od 14,3 kilometra, čime je ova vlast došla do brojke od ukupno 623 kilometra auto-puta od 2012. godine, kada je na vlast došao sadašnji prvi čovek naše zemlje Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.

Trenutno je u izgradnji još 394 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a grafikon koji možete pogledati ispod najbolje pokazuje šta se, kako i koliko menjalo, od njihovog dolaska na vlast.

Stanje putne mreže u Republici Srbiji Foto: Kurir

Podsetimo, od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva, što znači da je Vučić za 13 godina igradio više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina.

Vučić je juče rekao da je presrećan zbog otvaranja nove deonice puta.

- Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podići će kvalitet života ljudi - poručio je predsednik Srbije.

Otkrio je i šta je još ostalo da se uradio u bliskoj budućnosti.

- Ostaje nam još 28 km od Čačka do Kraljeva, dakle do Adrana. Ostaje nam ova poveznica odavde, od Vrbe, od Kraljeva-juga, do Adrana, nekih 13 km. I tada smo završili sve. Do pre neku godinu mi nismo imali autoput ni do Obrenovca, ni do Uba, ni do Milanovca, ni do Čačka, ni do Požege. Sada sve to imamo. Imaćemo autoput i do Kraljeva. Imaćemo autoput od Kraljeva preko Banje Trstenika do Kruševca, Čićevca, Pojata. Spojićemo Leskovac, Vranje, Pirot, Toplicu, Prokuplje, Pomoravlje, sa Kraljevom jugozapadom i zapadom Srbije - rekao je Vučić.