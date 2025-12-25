Slušaj vest

Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.

Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, pretnje smrću najvišim državnim zvaničnicima ne smetaju.

Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.

- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravite sistem za koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.

Ne propustitePolitika"ŽELE INCIDENTE I TUČU NA ŠTANDOVIMA KOJE BI SAMI IZAZVALI" Piper o planu blokadera za nedelju: Ovo su 4 tačke, evo šta smeraju
Sequence 01.02_32_51_14.Still010.jpg
PolitikaZBOG BLOKADERA SADA POSTOJI ŠANSA DA PRIŠTINA SIJA TRAMPOVIM KULAMA: Profesor Petričković: Bio bi to dupli šamar za Srbiju
Generalštab Vjosa Osmani
PolitikaKUC, KUC! KO JE? STUDENTI! ŠTA HOĆETE? NE ZNAMO! Blokaderi kreću od vrata do vrata, ali ako ih pitate za Kosovo, NIS, premijera, EU, SAD...I NAMA JE SMEŠNO
collage.jpg
Politika"MILOŠ JOVANOVIĆ JE FOLIRANT, PREVARANT I LAŽNI DESNIČAR" Boško Obradović žestoko napao lidera Novog DSS: Bio sam budala...
bosko.jpg