Slušaj vest

Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.

Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, pretnje smrću najvišim državnim zvaničnicima ne smetaju.

Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.