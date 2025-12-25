Danica Vučenić, TV novinarka televizije N1, ne vidi ništa sporno u pretnjama smrću koje je Aleksandar Dikić uputio predsedniku Vučiću.
Zastrašujuća normalizacija nasilja
U STRELJANJU VUČIĆA NE VIDE NIŠTA SPORNO! Skandalozna izjava Danice Vučenić, opravdava jezive pretnje Aleksandra Dikića (VIDEO)
Slušaj vest
Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.
Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, pretnje smrću najvišim državnim zvaničnicima ne smetaju.
Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.
- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravite sistem za koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.
Reaguj
Komentariši