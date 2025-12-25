Slušaj vest

Blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Mila Pajić, osumnjičena za planiranje državnog udara u Srbiji, zbog čega se već mesecima nalazi u Hrvatskoj, nastavlja političko delovanje protiv svoje zemlje.

Ovog puta, kroz podršku kontroverznom i politički obojenom filmskom projektu koji je i na tom polju, umetničkom, prikazao svetu Srbe kao genocidan narod.

Reč je o filmu "Quo vadis Aida", snimljenom 2020. godine, koji je bio prvi stepenik ka onom sto se dešavalo kasnije i rezultaralo i usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.

Objava Mile Pajić na Instagramu Foto: Instagram Printscreen

Bosna i Hercegovina je taj film predložila kao svog kandidata za Oskara 2021. godine u kategoriji najbolji film van engleskog govornog područja, dobio je nominaciju, ali nije osvojio prestižnu nagradu.

Rediteljka Jasmila Žbanić najavila je nastavak filma, a sada putem interneta, tačnije Instagram naloga njene producentske kuće "Deblokada Sarajevo", traži novac za snimanje uz slogan "Podržite snimanje filma koji dugujemo budučim generacijama, Život posle tragedije, vreme posle genocida."

Navedeno je i da fali 20 odsto novčanih sredstava.

Stori Mile Pajić o nastavku filma Quo vadis, Aida Foto: Printscreen Instagram

Mila Pajić je tu objavu iz svoje sigurne baze, Hrvatske, podelila na svom nalogu i tako nastavila svoju ideologiju, koju je započela u Srbiji uz profesora blokadera Dinka Gruhonjića, takođe rado i često viđenog gosta u Hrvatskoj na raznim događajima i medijima, kad god treba pljunuti Srbiju i aktuelnu vlast.