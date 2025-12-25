Slušaj vest

Sednica Visokog saveta tužilaštva koja je danas trebalo da bude održana kako bi se razmotrili prigovori podneti na tužilačke izbore, nije održana jer Savet nije imao kvorum za odlučivanje. Kako tvrdi izvro Kurira, predsednik VST Branko Stamenković, zakazano je novu sednicu za sutra.

Međutim, prema rečima sagovornika Kurira, Stamenković je iznenadio sve prisutne jer umesto da je samo odložio sednicu, on je javno čitao lične i intimne razloge pojedinih članova za izostanak sa današnje sednice.

- Umesto da konstatuje da Savet nema kvorum danas i da sednicu samo odloži za sutra, odnosno zakaže novi termin održavanja, javno je čitao lične podatke članova tog organa koji nisu prisutni, odnosno konstatovao ko je imao smrti slučaj, zakazanu medicinsku intervenciju i slično, što je nedopustivo i neviđeno do sada - kaže sagovornik Kurira tvrdeći da je Stamenković na taj način zloupotrebio svoju funkciju predsednika VST.

Jedna od sednica VST Foto: Visoki Savet Tužilaštva

Kako dodaje, osim toga nedopustivo je i to što je, pre nego što je odložio sednicu, davao reč prisutnim članovima Saveta, na šta mu je posebnu pažnju da je to nije u skladu sa ovlašćenjima, kako navodi naš sagovornik, pažnju skrenuo jedan od članova Saveta Miodrag Đorđević navodeći da se sve pretvara u konferenciju za medije, što nije ni svrha održavanja današnje sednice.

Podsetimo, posle održavanja tužilačkih izbora stigli su prigovori o kojima Savet VST ima rok od 48 sati da odluči. U suprotnom, ukolio članovi Saveta ne odluče o prigovorima, oni se smatraju usvojenim i na biračkim mestima na kojima je bilo neregularnosti, oni će se ponoviti u roku od osam dana.

Na izborima je, podsetimo, birano pet javnih tužilaca za članove Saveta.

Najviše prigovora do sada, prema nezvaničnim informacijama, stiglo je iz Niša, Kragujevca, Novog Pazara, Kruševca i Novog Sada.