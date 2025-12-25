Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Novi savski most omogućiti neuporedivo lakši i bolji saobraćaj u Beogradu i najavio da će biti otvoren do kraja marta 2027. godine.

- Novi most mora da bude otvoren za saobraćaj do kraja marta 2027. godine - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

On je naglasio da će taj most omogućiti mnogo tiši i moderniji saobraćaj, kako putnički tako i tramvajski.

- I biće most neuporedivo lepši. I kada budemo uradili ovaj pešački most koji će da bude mnogo viši, mnogo veći, a atraktivan poput onih u Firenci i nekih drugih, onda će to biti jedna sveukupno fantastična slika koja će da okružuje Beograd na vodi i trenutno najlepše delove grada - rekao je Vučić.

On je naglasio da Novi savski most podstiče da se završe i druge atrakcije na novobeogradskoj strani.