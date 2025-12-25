Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Novi savski most omogućiti neuporedivo lakši i bolji saobraćaj u Beogradu i najavio da će biti otvoren do kraja marta 2027. godine.

- Novi most mora da bude otvoren za saobraćaj do kraja marta 2027. godine - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

On je naglasio da će taj most omogućiti mnogo tiši i moderniji saobraćaj, kako putnički tako i tramvajski.

- I biće most neuporedivo lepši. I kada budemo uradili ovaj pešački most koji će da bude mnogo viši, mnogo veći, a atraktivan poput onih u Firenci i nekih drugih, onda će to biti jedna sveukupno fantastična slika koja će da okružuje Beograd na vodi i trenutno najlepše delove grada - rekao je Vučić.

On je naglasio da Novi savski most podstiče da se završe i druge atrakcije na novobeogradskoj strani.

Ministar finansija Siniša Mali je rekao da će Novi savski most biti otvoren za saobraćaj do Ekspa i da je samo pitanje da li će do tada biti sve gotovo za otvaranje i tramvajskog saobraćaja na njemu.

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ NA GRADILIŠTU NOVOG SAVSKOG MOSTA: Ugovorna cena je 94 miliona evra, i pored dodatnih troškova biće 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi!
Aleksandar Vučić Novi Savski most
PolitikaU STRELJANJU VUČIĆA NE VIDE NIŠTA SPORNO! Skandalozna izjava Danice Vučenić, opravdava jezive pretnje Aleksandra Dikića (VIDEO)
Danica Vučenić
PolitikaBROJKE NAJBOLJE GOVORE ŠTA JE SVE URAĐENO OD KADA JE VUČIĆ NA VLASTI! U planu izgradnja još 936 kilometara auto-puteva u Srbiji (FOTO)
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"REZULTATI SU ONO ŠTO NAS UVEK RAZLIKUJE" Snažna poruka predsednika Vučića sa otvaranja još jednog puta izgrađenog u proteklih 13 godina: Brojke sve govore!
Aleksandar Vučić