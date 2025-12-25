Slušaj vest

- Što se tiče tog gospodina koji bi streljao, pa ja to prihvatam, povez mi nije potreban, ja se tih kukavica ne plašim! Streljate čoveka u čije vreme je zemlja najviše napredovala, čoveka u čije vreme su plate i penzije bile najviše u istoriji, čoveka u čije vreme je nezaposlenost najmanja, čoveka u čije vreme je izgrađeno najviše puteva, za 12 godina više nego u prethodnih 65, čoveka u čije je vreme kurs dinara najstabilniji..., rekao je Vučić upitan da prokomentariše izjavu Danice Vučenić da nema ništa sporno u izjavi Aleksandra Dikića da predsednika treba streljati.

Podsetimo, predsednik Srbije danas je obišao radove na izgradnji Novog savskog mosta, a potom je odgovarao i na pitanja novinara.

Upitan da prokomentariše jezive pretnje smrću streljanjem, rekao je sledeće:

- Koliko sam ja razumeo - Vučića bez poveza, a ove druge s povezom... Ja to prihvatam i to bi ušlo u istoriju. Ja se tih kukavica ne plašim.

Podsećanja radi, Danica Vučenić, TV novinarka N1, nije videla ništa sporno u pretnjama kolumniste Aleksandra Dikića - upućenim predsedniku Srbije.

Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala s njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.

Aleksandar Dikić je pričajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.

- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravite sistem koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.