Slušaj vest

- Što se tiče tog gospodina koji bi streljao, pa ja to prihvatam, povez mi nije potreban, ja se tih kukavica ne plašim! Streljate čoveka u čije vreme je zemlja najviše napredovala, čoveka u čije vreme su plate i penzije bile najviše u istoriji, čoveka u čije vreme je nezaposlenost najmanja, čoveka u čije vreme je izgrađeno najviše puteva, za 12 godina više nego u prethodnih 65, čoveka u čije je vreme kurs dinara najstabilniji..., rekao je Vučić upitan da prokomentariše izjavu Danice Vučenić da nema ništa sporno u izjavi Aleksandra Dikića da predsednika treba streljati.

Vučić obišao radove na izgradnji Novog savskog mosta Foto: Petar Aleksić

Podsetimo, predsednik Srbije danas je obišao radove na izgradnji Novog savskog mosta, a potom je odgovarao i na pitanja novinara.  

Upitan da prokomentariše jezive pretnje smrću streljanjem, rekao je sledeće:

- Koliko sam ja razumeo - Vučića bez poveza, a ove druge s povezom...  Ja to prihvatam i to bi ušlo u istoriju. Ja se tih kukavica ne plašim. Zamislite streljate čoveka u čije vreme vam je zemlja najviše napredovala, u čije vreme su vam najviše plate i penzije, u čije vreme je najviše puteva i pruga sagrađeno, čoveka koji je vama sve izgradio... Dođite, streljajte, obavite to, drugačije ne možete da pobedite - naveo je predsednik.

Podsećanja radi, Danica Vučenić, TV novinarka N1, nije videla ništa sporno u pretnjama kolumniste Aleksandra Dikića - upućenim predsedniku Srbije.

Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala s njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.

Aleksandar Dikić je pričajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.

- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravite sistem koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaVUČIĆ NA GRADILIŠTU NOVOG SAVSKOG MOSTA Lepotan će biti otvoren za saobraćaj do aprila 2027, imaćemo metro za 2 godine! Stari železnički biće pešačka atrakcija
Novi Savski most.jpg
PolitikaOMOGUĆIĆE NEUPOREDIVO LAKŠI I BOLJI SAOBRAĆAJ! Vučić: Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027.
Aleksandar Vučić (2).png
Politika"ŠTO SE TIČE TOG KOJI BI STRELJAO, PRIHVATAM, POVEZ MI NIJE POTREBAN" Vučić: Tih se kukavica ne plašim, dođite, streljajte, drugačije ne možete da pobedite
Aleksandar Vučić (4).jpeg
PolitikaU STRELJANJU VUČIĆA NE VIDE NIŠTA SPORNO! Skandalozna izjava Danice Vučenić, opravdava jezive pretnje Aleksandra Dikića (VIDEO)
Danica Vučenić
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ DANAS NA STAROM SAJMIŠTU: Obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta! Pogledajte kako će izgledati, biće završen do kraja 2026! (FOTO)
Aleksandar Vučić