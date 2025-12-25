Slušaj vest

- Kao i prethodnih godina, i ove godine smo moja supruga Dajana i ja odlučili da obradujemo djecu bez roditeljskog staranja novogodišnjim i božićnim paketićima. Ove godine ćemo obradovati svih 79 dece iz JU „Rada Vranješević“ u Banjoj Luci. Srce nam je puno radosti što možemo da izmamimo osmijehe na licima onih kojima je to najpotrebnije, posebno u vrijeme naših najdražih pravoslavnih praznika. Nadamo se da će se ovim i sličnim humanim akcijama pridružiti i drugi privrednici i iz Austrije i iz regiona kako bismo zajedno obradovali one koji se najiskrenije i najčistije radjuju malim pažnjama.

Ne propustitePolitikaIZBORI NA KIM TEST ZA KURTIJA I IDEJU MULTIETNIČKOG DRUŠTVA Švajcarski Veltvohe: Koliko je demokratsko glasanje u klimi straha, napada i demografskog pritiska?
izbori-kosovo-epa-14-feb-202101.jpg
PolitikaOMOGUĆIĆE NEUPOREDIVO LAKŠI I BOLJI SAOBRAĆAJ! Vučić: Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027.
Aleksandar Vučić (2).png
PolitikaODLOŽENA SEDNICA SAVETA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA:Nije bilo kvoruma za odlučivanje o prigovorima, predsednik VST javno čitao lične podatke onih koji nisu došli?
Branko Stamenković
PolitikaBROJKE NAJBOLJE GOVORE ŠTA JE SVE URAĐENO OD KADA JE VUČIĆ NA VLASTI! U planu izgradnja još 936 kilometara auto-puteva u Srbiji (FOTO)
Aleksandar Vučić.jpg