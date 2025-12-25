- Kao i prethodnih godina, i ove godine smo moja supruga Dajana i ja odlučili da obradujemo djecu bez roditeljskog staranja novogodišnjim i božićnim paketićima. Ove godine ćemo obradovati svih 79 dece iz JU „Rada Vranješević“ u Banjoj Luci. Srce nam je puno radosti što možemo da izmamimo osmijehe na licima onih kojima je to najpotrebnije, posebno u vrijeme naših najdražih pravoslavnih praznika. Nadamo se da će se ovim i sličnim humanim akcijama pridružiti i drugi privrednici i iz Austrije i iz regiona kako bismo zajedno obradovali one koji se najiskrenije i najčistije radjuju malim pažnjama.