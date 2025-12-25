Austrijski političar srpskog porekla David Bilbija i ove godine je obezbedio paketiće za mališane - ovaj put za decu iz JU "Rada Vranješević" u Banjaluci.
Nije zaboravio poreklo
DA OBRADUJEMO ONE KOJI SE NAJČISTIJE RADUJU MALIM PAŽNJAMA: Austrijski političar David Bilbija obezbedio paketiće za decu bez roditeljskog staranja
- Kao i prethodnih godina, i ove godine smo moja supruga Dajana i ja odlučili da obradujemo djecu bez roditeljskog staranja novogodišnjim i božićnim paketićima. Ove godine ćemo obradovati svih 79 dece iz JU „Rada Vranješević“ u Banjoj Luci. Srce nam je puno radosti što možemo da izmamimo osmijehe na licima onih kojima je to najpotrebnije, posebno u vrijeme naših najdražih pravoslavnih praznika. Nadamo se da će se ovim i sličnim humanim akcijama pridružiti i drugi privrednici i iz Austrije i iz regiona kako bismo zajedno obradovali one koji se najiskrenije i najčistije radjuju malim pažnjama.
