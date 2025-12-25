Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji Novog savskog mosta i otkrio da će biti gotov za godinu, godinu i po dana, a svima omogućiti mnogo lakši život u prestonici naše zemlje.

- Ovaj most biće pravi lepotan, omogućiće lakši, tiši i bolji saobraćaj u Beogradu, i putnički i tramvajski - rekao je, između ostalog, Vučić, a to je samo deo benefita.

Naime, novi Savski most u potpunosti će biti prilagođen pešacima i biciklistima, a imaće ukupno šest saobraćajnih traka, od čega su četiri automobilske i dve tramvajske.

Kako je otkrio ministar finansija Siniša Mali, zahvaljujući novom mostu broj putnika na Brankovom mostu će biti smanjen za 8 odsto, na Gazeli za pet, a na Mostu na Adi za četiri.

Dužina novog Savskog mosta je 420 metara, a biće postavljen na ukupno šest stubova. Širina mosta je 38 metara, a na mestima vidikovca za pešake je 42 metra. Dvosmerni tramvajski saobraćaj će biti pozicioniran u sredini, a dvosmerni drumski saobraćaj će imati po dve kolovozne trake, sa po 6,5 metara po smeru.

Sa izgradnjom novog mosta povezana je i izgradnja tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, koji će doprineti smanjenju koncentracije saobraćaja u samom centru grada za 17%, ali i smanjenju zagađenja u gradu.

Tunel će imati po dve saobraćajne trake sa svake strane i biće dugačak oko dva kilometara. Ovo je prvi tunel koji će se graditi u Beogradu posle više od pet decenija.

Smanjiće se zagađenje

Novi most biti tri puta veći od Starog savskog mosta koji je uklonjen, imaće dva stuba u vodi čime će se olakšati plovidba Savom.

- Biće veza Mirijeva, Karaburme, Višnjičke banje, kompletne leve obale Dunava sa Zemunom i Novim Beogradom i to samo za nekoliko minuta, ispod centra grada. Trideset linija javnog gradskog prevoza će moći da se izmesti iz centra grada, zagađenje u centru grada će biti manje - objasnio je jednom prilikom gradski menadžer Miroslav Čučković.

Kada je u pitanju gradnja metroa, takozvane "krtice" za kopanje tunelskih cevi metroa stižu u Beograd u prvoj polovini sledeće godine.