Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da nije u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta tužilaštva zakazivanje elektronske sednice od strane predsednika Saveta Branka Stamenkovića, a radi odlučivanja o prigovorima podnetim povodom tužilačkih izbora.

- Sednica se ne može održati elektronskim putem, naročito ne o ovako važnim pitanjima - decidan je ministar.

Vujić je precizirao da Poslovnik o radu VST u članu 29. propisuje da se vanredna sednica VST može održati iz razloga hitnosti elektronskim putem kada odluka koja je na dnevnom redu ne iziskuje raspravu i uvid u materijal.

- Zbog toga je nedopustivo i protivno pozitivnim propisima ovakvo zakazivanje vanredne, elektronske sednice od strane predsednika VST, te slanje mejlova kojima se od članova Saveta traži da se o tačkama dnevnog reda izjasne u roku od 24 sata od trenutka prijema elektronske pošte - naglasio je ministar pravde.