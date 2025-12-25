Slušaj vest

U autorskom tekstu objavljenom na sajtu SJOS, Asiel je podsetio na napad na plaži Bondaj u Sidneju gde je 14. decembra napadač pucao na okupljene koji su proslavljali praznik Hanuku.

"Čujem sve češće da to što se desilo u Sidneju može da se ponovi i u Beogradu. Ne prestajem da se pitam da li se u Srbiji već primio narativ koji bi mogao da stvori uslove za isti napad kao u Sidneju, jer činjenica je da su višegodišnji antisemitski protesti protiv Izraela na ulicama Sidneja doveli do ubistva nedužnih Jevreja u Sidneju. Živimo u eri demokratije koja zastupa i podržava slobodni protok ideja, čak i onih opasnih koje mogu da odnesu prevagu", naveo je Asiel.

Kao primer takvih ideja, Asiel je istakao nekoliko objava naloga plenuma studenata u blokadi na društvenim mrežama.

"Na studentskim plenumima dominiraju dva narativa. Narativ da je Izrael kolonijalna država i narativ da Izrael sprovodi genocid u Gazi. Narativ da je Izrael kolonijalna, imperijalistička država naseljenika, uporediva sa aparthejdom Južne Afrike, je izmišljotina ravna, na primer, izmišljotini da su Srbi kolonizovali Kosovo posle Prvog balkanskog rata", naveo je on.

Isak Asiel ističe da je Izrael demokratska zemlja nastala na, kako kaže, maloj teritoriji koju su joj 1948. odredile UN i koja je, u trenutku priznanja države Izrael, bila već naseljena prvenstveno jevrejskim stanovništvom.

"Narativ o genocidu pretvara Izrael, državu koja nedužne civile čuva više od bilo koje strane u konfliktima sličnih proporcija, u državu koja sprovodi genocid. U međuvremenu, teroristi i članovi Hamasa, koji javno govore o svojim namerama da istrebe Jevreje, postaju 'borci za slobodu'. Laži tog tipa zastupaju ekstremni levičarski aktivisti i islamski antiizraelski propagandisti, kao i radikalni profesori na mnogim svetskim univerzitetima", navodi Asiel u objavi.

On je istakao da na početku studentskih demonstracija u Srbiji strane zastave nisu bile dozvoljene, dok sada, kako kaže, dominira palestinska zastava koja je bila okačena i na zgradi rektorata tokom blokade ovog zdanja.