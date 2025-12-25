Slušaj vest

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) najoštrije osuđuje direktno kršenje zakona od strane predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića povodom zakazivanja nastavka 21. vanredne sednice VST elektronskim putem, i to dana 25.12.2025. godine sa početkom u 11:45 časova.

- Najoštrije osuđujemo i njegovo već uobičajeno sprovođenje samovolje, koje se ogleda u postupcima koje je preduzeo u postupku odlučivanja po prigovorima zbog nepravilnosti koje su uočene na biračkim mestima, tokom izbora za članove VST iz reda javnih tužilaca održanim dana 23.12.2025. godine - navodi se u saopštenju UST.

Predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković je, kako navode iz ovog strukovnog udruženja, direktno prekršio odredbu člana 18. Zakona o visokom savetu tužilaštva, koji predviđa da su sednice saveta javne. Javnost rada se, objašnjavju, samo izuzetno može isključiti u skladu sa Ustavom, zakonom i aktom saveta, pri čemu u konkretnom slučaju nije postojala nijedna okolnost koja bi prelazak u režim sednice zatvorene za javnost opravdala.

- Elektronska sednica je po prirodi tajna, odnosno zatvorena za javnost jer ne postoji tehnička mogućnost da učesnici izbornog postupka - kako kandidati, tako i birači ( a naročito oni koji su izjavili prigovore ), nemaju mogućnost da prate elektronsku sednicu, niti mogu da se upoznaju sa sa stavovima i glasovima pojedinačnih članova VST. U odluci o određivanju sednice elektronskim putem, Branko Stamenković navodi da je princip raspravnosti obezbeđen u skladu sa "dosadašnjom praksom VST", to jest da članovi VST mogu elektronskim putem raspravljati, ali njihove poruke oni mogu čitati samo međusobno, dok će javnotužilačka javnost i ostala zainteresovana lica ostati uskraćena za saznanje njihovih stavova i argumenata, što očigledno nije bila intencija zakonodavca koji je propisao da su sednice javne, što je obezbeđeno i putem njihovog emitovanja uživo na kanalu na platformi Youtube - saopšteno je iz UST.

Branko Stamenković, kako dalje navode, prekršio je "odredbu člana 29. st. 1. Poslovnika o radu Visokog saveta tužilaštva time što je odredio sednicu elektronskim putem iako se radi o temi koja iziskuje raspravu i samim tim nije podobna za elektronsku sednicu".

- Naprotiv, zbog velikog značaja za pitanja regularnosti izbornog procesa, legitimnosti kako pojedinih članova budućeg visokog saveta tužilaštva tako i njegovog sastava, ova tema iziskuje ozbiljnu raspravu i diskusiju, što je bilo vidljivo svima ko je odgledao prvi deo sednice, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ali su pojedini članovi VST ipak komentarisali prigovore i samim tim iskazali volju za raspravom - tvrde iz UST i dodaju da je "sam predsednik saveta ispoljio i visok nivo arogancije i bahatosti time što se i u odluci o dnevnom redu upustio u iznošenje svojih ličnih stavova o prigovorima, formulišući tačke dnevnog reda kao "donošenje odluke o eventualnom usvajanju prigovora", "zbog tvrdnje o povredi izbornih prava" iz čega se jasno vidi njegov negativan stav o prigovorima".

- Njegov položaj predsednika saveta ga ipak obavezuje na to da barem u pripremi materijala za sednicu zauzme vrednosno neutralne odrednice, a da svoj stav o "eventualnom usvajanju ili eventualnom neusvajanju" te "iznetim tvrdnjama" ipak ostavi za raspravu na sednici - navodi se dalje.

Postupak zakazivanja i održavanja elektronske sednice, kako se zaključuje u saopštenju Udružena sudija i tužilaca Srbije, predstavlja "direktno kršenje zakonskih odredbi, protivpravno isključenje javnosti i otvara mogućnost zloupotrebe".