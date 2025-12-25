Slušaj vest

Gradonačelnica Užica, dr Jelena Raković Radivojević, koja je juče doživela srčani udar, nalazi se u stabilnom stanju i van je životne opasnosti.

"Nakon što su lekari Užičkog zdravstvenog centra brzo reagovali i pružili neophodnu medicinsku pomoć, gradonačelnica je prebačena u Beograd, gde je zbrinuta u Kliničkom centru na Dedinju", kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Prema dostupnim informacijama, ona je svesna, stabilna i komunicira sa medicinskim osobljem. Njeno zdravstveno stanje se prati.

Kurir.rs/RINA

