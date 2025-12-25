"To bi bio jedinstven slučaj u istoriji, streljate čoveka u čije vreme vam je zaposlenost na najvišem nivou, nezaposlenost na najnižem nivou u istoriji Srbije. Jedini put u istoriji Srbije ste imali stabilan kurs nacionalne valute. Streljate čoveka u čije vreme su vam plate bile najviše u istoriji. Streljate čoveka u čije vreme su vam penzije bile najviše u istoriji. Streljate čoveka u čije vreme je izgrađeno najviše puteva, i za 12 godina više nego za prethodnih 65 godina. Streljate čoveka u čije vreme je najviše pruga i brzih pruga izgrađeno. Streljate čoveka koji je vama sve ovo izgradio i napravio. S tim što ćete vi opet sa onom najbesmislenijom rečenicom 'to su naše pare' da pokušate sve to da relativizujete", naveo je predsednik Vučić i dodao: