Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas brutalne pretnje novinarke i voditeljke N1 Danice Vučenić, koja je rekla da ništa nije sporno u izjavi Aleksandra Dikića da Vučića treba streljati i staviti mu povez na oči.

"To bi bio jedinstven slučaj u istoriji, streljate čoveka u čije vreme vam je zaposlenost na najvišem nivou, nezaposlenost na najnižem nivou u istoriji Srbije. Jedini put u istoriji Srbije ste imali stabilan kurs nacionalne valute. Streljate čoveka u čije vreme su vam plate bile najviše u istoriji. Streljate čoveka u čije vreme su vam penzije bile najviše u istoriji. Streljate čoveka u čije vreme je izgrađeno najviše puteva, i za 12 godina više nego za prethodnih 65 godina. Streljate čoveka u čije vreme je najviše pruga i brzih pruga izgrađeno. Streljate čoveka koji je vama sve ovo izgradio i napravio. S tim što ćete vi opet sa onom najbesmislenijom rečenicom 'to su naše pare' da pokušate sve to da relativizujete", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Jedino nemojte od mene da tražite da budem kukavica kao što ste vi da stavljam povez na oči. Dođite, streljajte, obavite to, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete". 

