Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom , sa kojim je, između ostalog, razgovarao o energetskoj bezbednosti, saopštio je MSP:

Đurić i Bocan-Harčenko su se prilikom današnjeg susreta u razgovoru osvrnuli i na aktivnosti i događaje koji su obeležili ovu godinu, a razgovarali su i o aktuelnim temama u oblasti energetske bezbednosti Srbije, dodaje se u saopštenju MSP.