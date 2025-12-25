Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim je, između ostalog, razgovarao o energetskoj bezbednosti, saopštio je MSP:

Ambasador je šefu srpske diplomatije uručio čestitku ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika.

Đurić i Bocan-Harčenko su se prilikom današnjeg susreta u razgovoru osvrnuli i na aktivnosti i događaje koji su obeležili ovu godinu, a razgovarali su i o aktuelnim temama u oblasti energetske bezbednosti Srbije, dodaje se u saopštenju MSP.

