Politika
ĐURIĆ SA BOCAN-HARČENKOM: Razgovor o energetskoj bezbednosti i ključnim događajima u 2025.
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim je, između ostalog, razgovarao o energetskoj bezbednosti, saopštio je MSP:
Ambasador je šefu srpske diplomatije uručio čestitku ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika.
Đurić i Bocan-Harčenko su se prilikom današnjeg susreta u razgovoru osvrnuli i na aktivnosti i događaje koji su obeležili ovu godinu, a razgovarali su i o aktuelnim temama u oblasti energetske bezbednosti Srbije, dodaje se u saopštenju MSP.
