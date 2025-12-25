SRBIJA ZA ISTIM STOLOM SA SVETOM Ovako se predsednik Vučić od Vašingtona do Pekinga borio za interese naše zemlje dok su drugi pokušavali da je unište
Tokom protekle godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ostvario je niz susreta sa najuticajnijim svetskim liderima, državnicima i predstavnicima ključnih međunarodnih institucija. Sastancima sa najmoćnijim ljudima u svetu, Vučić je potvrdio poziciju Srbije kao relevantnog i pouzdanog sagovornika na globalnoj političkoj sceni.
Ovi sastanci, održani u najvažnijim svetskim centrima odlučivanja, nisu bili samo protokolarne prirode, već su predstavljali deo strateškog napora da se ojača međunarodni ugled Srbije, unaprede diplomatski odnosi i afirmiše politika stabilnosti, dijaloga i saradnje.
U vremenu kada svet potresaju geopolitički sukobi i ekonomski pritisci, Vučić je uspeo da sačuva stabilnost Srbije. Umesto praznih parola, ponudio je rezultate: očuvanje nacionalnih interesa i poštovanje od Vašingtona do Pekinga.
Dok su blokaderi ostavljali haos iza sebe, pretvarali ulice u smetlišta, napadali policiju i palili stranačke prostorije, predsednik Srbije bavio se onim što je za državu suštinski važno – jačanjem ugleda i poštovanja Srbije na međunarodnoj sceni.
Dok jedni šire pretnje i razaranje, drugi vodi dijalog, gradi odnose i stvara temelje stabilnosti.
Susret sa Sijem i Putinom
Početak septembra obeležila je poseta Pekingu, gde je Vučić predstavljao Srbiju i bio među nekolicinom svetskih lidera na proslavi Dan pobede i na velikoj vojnoj paradi.
Ta poseta je bila prilika da se učvrste bilateralni odnosi i s Kinom i s Rusijom, s obzirom na to da je predsednik Srbije imao odvojene sastanke s predsednicima ovih globalnih sila - Si Đinpingom i Vladimirom Putinom.
U Pekingu je bio jedan od samo dvadeset šest svetskih lidera koji su prisustvovali Paradi pobede.
Sijev poziv u zvaničnu posetu i poruke podrške su jasno svedočanstvo da je Srbija poštovana i u Kini i u Rusiji, ali i u Evropi i Americi.
Sagovornik Vučića tokom boravka u Pekingu bio je i premijer Slovačke Robert Fico, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima.
Zvaničnik Ohaja, lider Emirata..
Predsednik Srbije u Beogradu se sastao s komandantom Nacionalne garde Ohaja brigadnim generalom Metjuom Vudrafom, od koga je dobio priznanje za posvećenost unapređenju saradnje putem Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja.
Velika vojna parada u Beogradu bila je događaj važan ne samo za afirmaciju nacionalnog jedinstva već i za susret sa jednim od najuticajnijih svetskih lidera - predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom, koji je uveličao svečani defile Vojske Srbije i time još jedanput potvrdio da je veliki prijatelj naše zemlje.
Generalna Skupština UN
Kraj septembra obeležio je Vučićev boravak u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN, najvažnijem mestu za odbranu nacionalnih i državnih interesa Srbije. Predsednik Srbije se obratio s tog mesta svetskim liderima i održao još jedan istorijski govor u kojem je bez zadrške govorio i o neprincipijelnosti velikih sila i kršenju međunarodnog prava.
Sastanak sa Makronom i Meloni
Predsednik Srbije posetio je i francuskog kolegu Emanuela Makrona gde su u Jelisejskoj palati na radnoj večeri dvojica lidera razgovarala o stvarima od bilateralnih interesa za dve zemlje, ali i tekućim svetskim dešavanjima.
Vučić je ugosio italijansku premijerku Đorđu Meloni u Beogradu početkom septembra, kojoj je zahvalio na principijelnoj podršci te zemlje Srbiji, naročito kada je reč o evropskim integracijama i izložbi EKSPO 2027.
Susret u Briselu
Srbiji je u decembru ukazana velika čast jer je Vučić boravio u Briselu na poziv najviših zvaničnika Evropske unije, gde je prisustvovao radnoj večeri koju su organizovali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
Predsednik Srbije je u Beogradu dočekao gruzijskog i slovačkog predsednika , Mihaila Kavelašvilija i Petera Pelegrinija, sa kojima je razgovarao tet-a-tet i dogovorio saradnju u različitim oblastima.
Vučić nastavlja da se kreće između globalnih interesa vodeći računa samo o jednom – da radi u interesu Srbije i njenih građana.
- Živim za ovaj narod, živim za ovu zemlju. To je moj posao. Borim se za njih i zato uvek gledam da postavim svoja leđa, a ne da se sakrivam iza nekog drugog. I kada su u pitanju optužnice i kada su ljudi na pravdi Boga gonjeni i kada je u pitanju Brisel i kad je u pitanju Moskva, i kada je u pitanju u pitanju Vašington i kada je u pitanju bilo ko - naveo je Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.