Tokom protekle godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ostvario je niz susreta sa najuticajnijim svetskim liderima, državnicima i predstavnicima ključnih međunarodnih institucija. Sastancima sa najmoćnijim ljudima u svetu, Vučić je potvrdio poziciju Srbije kao relevantnog i pouzdanog sagovornika na globalnoj političkoj sceni.

Ovi sastanci, održani u najvažnijim svetskim centrima odlučivanja, nisu bili samo protokolarne prirode, već su predstavljali deo strateškog napora da se ojača međunarodni ugled Srbije, unaprede diplomatski odnosi i afirmiše politika stabilnosti, dijaloga i saradnje.

U vremenu kada svet potresaju geopolitički sukobi i ekonomski pritisci, Vučić je uspeo da sačuva stabilnost Srbije. Umesto praznih parola, ponudio je rezultate: očuvanje nacionalnih interesa i poštovanje od Vašingtona do Pekinga.

Dok su blokaderi ostavljali haos iza sebe, pretvarali ulice u smetlišta, napadali policiju i palili stranačke prostorije, predsednik Srbije bavio se onim što je za državu suštinski važno – jačanjem ugleda i poštovanja Srbije na međunarodnoj sceni.

1/9 Vidi galeriju Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Kurir

Dok jedni šire pretnje i razaranje, drugi vodi dijalog, gradi odnose i stvara temelje stabilnosti.

Susret sa Sijem i Putinom

Početak septembra obeležila je poseta Pekingu, gde je Vučić predstavljao Srbiju i bio među nekolicinom svetskih lidera na proslavi Dan pobede i na velikoj vojnoj paradi.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Ta poseta je bila prilika da se učvrste bilateralni odnosi i s Kinom i s Rusijom, s obzirom na to da je predsednik Srbije imao odvojene sastanke s predsednicima ovih globalnih sila - Si Đinpingom i Vladimirom Putinom.

U Pekingu je bio jedan od samo dvadeset šest svetskih lidera koji su prisustvovali Paradi pobede.

Foto: Instagram/buducnostbijeav

Sijev poziv u zvaničnu posetu i poruke podrške su jasno svedočanstvo da je Srbija poštovana i u Kini i u Rusiji, ali i u Evropi i Americi.

Sagovornik Vučića tokom boravka u Pekingu bio je i premijer Slovačke Robert Fico, s kojim je razgovarao o političkoj situaciji u Evropi, bilateralnoj saradnji i regionalnim izazovima.

Zvaničnik Ohaja, lider Emirata..

Predsednik Srbije u Beogradu se sastao s komandantom Nacionalne garde Ohaja brigadnim generalom Metjuom Vudrafom, od koga je dobio priznanje za posvećenost unapređenju saradnje putem Programa državnog partnerstva Srbije i Ohaja.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Velika vojna parada u Beogradu bila je događaj važan ne samo za afirmaciju nacionalnog jedinstva već i za susret sa jednim od najuticajnijih svetskih lidera - predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom, koji je uveličao svečani defile Vojske Srbije i time još jedanput potvrdio da je veliki prijatelj naše zemlje.

Generalna Skupština UN

Kraj septembra obeležio je Vučićev boravak u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN, najvažnijem mestu za odbranu nacionalnih i državnih interesa Srbije. Predsednik Srbije se obratio s tog mesta svetskim liderima i održao još jedan istorijski govor u kojem je bez zadrške govorio i o neprincipijelnosti velikih sila i kršenju međunarodnog prava.

Sastanak sa Makronom i Meloni

Predsednik Srbije posetio je i francuskog kolegu Emanuela Makrona gde su u Jelisejskoj palati na radnoj večeri dvojica lidera razgovarala o stvarima od bilateralnih interesa za dve zemlje, ali i tekućim svetskim dešavanjima.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Vučić je ugosio italijansku premijerku Đorđu Meloni u Beogradu početkom septembra, kojoj je zahvalio na principijelnoj podršci te zemlje Srbiji, naročito kada je reč o evropskim integracijama i izložbi EKSPO 2027.

Susret u Briselu

Srbiji je u decembru ukazana velika čast jer je Vučić boravio u Briselu na poziv najviših zvaničnika Evropske unije, gde je prisustvovao radnoj večeri koju su organizovali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Predsednik Srbije je u Beogradu dočekao gruzijskog i slovačkog predsednika , Mihaila Kavelašvilija i Petera Pelegrinija, sa kojima je razgovarao tet-a-tet i dogovorio saradnju u različitim oblastima.

Vučić nastavlja da se kreće između globalnih interesa vodeći računa samo o jednom – da radi u interesu Srbije i njenih građana.