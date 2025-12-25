Slušaj vest

Srpska lista održala je danas skup u Leposaviću sa kojeg je poslata poruka da u nedelju, 28. decembra, Srbi treba da budu jedinstveni i da u jednoj koloni, kao i mnogo puta do sada, izađu na izbore i svih deset mandata u kosovskoj Skupštini vrate onima kojima pripadaju – srpskom narodu.

Nakon himne „Bože pravde“ u prepunoj sali Centra za kulturu „Sava Dečanac“, u izvođenju sestara Gobović, prisutnima se obratio gradonačelnik Leposavića Zoran Todić, koji je istakao da je Srpska lista na izborima u februaru i oktobru ostvarila izvanredne rezultate i zahvalio okupljenima na podršci koju su dali kako njemu, tako i kandidatima za odbornike ispred ove stranke na lokalnim izborima.

„Sve nas to obavezuje da radimo u interesu našeg naroda, da se borimo za interese svakog našeg čoveka, svakog našeg domaćina“, poručio je Todić.

On je naglasio da Srpska lista nije izazvala ovaj izborni proces, već da su to učinili ljudi u tehničkom mandatu koji i dalje predvodi režim u Prištini.

„Ljudi koji su učinili mnogo loših stvari za naš narod, a dugoročno, verujem, i za većinski albanski narod. I dalje u tom tehničkom mandatu nalaze se ljudi koji nisu spremni za kompromis, razgovor niti dijalog, što podrazumeva i da nisu spremni da čuju sa čim se suočava srpski narod na prostoru čitavog Kosova i Metohije“, rekao je Todić.

Dodao je da neki neodgovorni ljudi i ovoga puta rade na razbijanju srpskog jedinstva.

„Važno je da, pre svega, pogledamo jedni druge u oči i znamo šta nam je činiti. Mnogo problema smo imali u prošlosti, imamo ih i danas, a verujem da će izazova biti i u budućnosti. Zato vas braćo i sestre molim, još tri dana imamo do izbornog procesa, da se svi angažujemo i preispitamo kome ćemo dati glas 28. decembra“, poručio je on.

Todić je naglasio da su prisutni na skupu uvek bili podrška kandidatima Srpske liste.

„Nažalost, nekolicina neodgovornih ljudi u našem komšiluku razmišlja drugačije, razmišlja džepom. Nemamo pravo da se delimo, ni zbog naših predaka, ni zbog potomaka“, rekao je Todić, pozivajući okupljene da glasaju za Srpsku listu i broj 127.

Kandidat za poslanika ispred Srpske liste Slavko Simić istakao je da je pobeda na lokalnim izborima poslala snažnu poruku, a jedinstvo uticalo na uspeh stranke u svim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom.

„I da našim opštinama ne mogu da upravljaju Kurti i njegovi poslušnici, već samo ozbiljni i odgovorni ljudi koji će se boriti za interese svog naroda“, rekao je Simić.

On je zamolio prisutne da izbore 28. decembra shvate jednako ozbiljno kao oktobarske lokalne.

„Ovo su izbori na kojima moramo uložiti sav kapacitet i snagu da Kurtiju oduzmemo mandat koji je oteo našem narodu u februaru i još jednom pošaljemo snažnu poruku da uzmemo svih 10 poslaničkih mandata i tako zabeležimo istorijsku pobedu ove godine“, rekao je Simić.

Simić je dodao da sadašnja prilika omogućava da neke političke stranke koje se nazivaju srpskim pošalju u političku prošlost, jer su se u prethodnom periodu udružile sa Kurtijem protiv srpskog naroda, dece i institucija.

„Poručujemo Rašiću i Kurtiju da se ničega ne plašimo i da nas niko ne može podeliti. U nedelju, 28. decembra, na svakom biračkom mestu u srpskim sredinama glasamo jedino za Srpsku listu“, rekao je Simić.

On je naglasio da se jedino Srpska lista u prištinskoj Skupštini bori za interese, prava i slobodu srpskog naroda.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek podsetio je na težak period od tri godine kada su na vlasti na severu Kosova bili albanski gradonačelnici, ističući da su izbori veliki ispit za sve Srbe na Kosovu.

„Čast mi je što mogu da vam se obratim u Leposaviću i zahvalim na podršci svih ovih godina u borbi za srpski narod i Srpsku listu. Ispred nas su važni parlamentarni izbori, na kojima ćemo osvojiti svih deset mandata koji pripadaju srpskom narodu“, rekao je Elek.

On je naglasio da vlast u Prištini tri puta pokušala da zabrani kandidatima Srpske liste da učestvuju na izborima, podižući lažne tužbe iz različitih razloga.

„Odavde iz Leposavića poručujemo - ovo nije grad koji služi Kurtiju, već grad časnih i poštenih ljudi“, dodao je Elek, pozivajući sve da izađu na izbore složno i jedinstveno.

Prisutnima se obratio i Nikola Kostić, mladi lekar koji se vratio u Leposavić i istakao važnost opstanka i zajedništva Srba na Kosovu i Metohiji.

„Odlučio sam da se vratim u svoj rodni kraj. Preovladali su ljubav i želja da se vratim, da živim i radim sa svojim narodom. Danas moramo da pokažemo zajedništvo, da ne bude podela“, poručio je on i pozvao sve da izađu na izbore.

Tijana Milić, studentkinja Učiteljskog fakulteta u Leposaviću, rekla je da mladi uz pomoć države Srbije i Srpske liste mogu ostati na svojim ognjištima, razvijati ideje i graditi bolji život u rodnom kraju.