Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević prisustvovao je danas sastanku Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu i ukazao da je ova godina bila godina velikih izazova, ali i godina u kojoj je stranka pokazala jedinstvo, zrelost i posvećenost idejama koje brani.

"Iskreno sam se zahvalio svim članovima na istrajnosti, odgovornosti i snazi koju su pokazali tokom godine na izmaku, koja je bila izuzetno teška jer smo branili i odbranili našu otadžbinu", naveo je Vučević na Instagramu.

Istakao je da SNS nastavlja da radi još snažnije za Srbiju i sve građane.

"Sa verom u bolju i uspešniju Novu godinu, nastavljamo da radimo još snažnije - za naš Beograd, za našu Srbiju i za svakog našeg građanina! Živela Srpska napredna stranka! Živela Srbija!", naveo je Vučević.

