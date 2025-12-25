Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević prisustvovao je danas sastanku Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu i ukazao da je ova godina bila godina velikih izazova, ali i godina u kojoj je stranka pokazala jedinstvo, zrelost i posvećenost idejama koje brani.

"Iskreno sam se zahvalio svim članovima na istrajnosti, odgovornosti i snazi koju su pokazali tokom godine na izmaku, koja je bila izuzetno teška jer smo branili i odbranili našu otadžbinu", naveo je Vučević na Instagramu.

Istakao je da SNS nastavlja da radi još snažnije za Srbiju i sve građane.