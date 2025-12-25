VUČEVIĆ NA SASTANKU GO SNS U BEOGRADU: Godina na izmaku bila izuzetno teška jer smo branili i odbranili našu otadžbinu
Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević prisustvovao je danas sastanku Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu i ukazao da je ova godina bila godina velikih izazova, ali i godina u kojoj je stranka pokazala jedinstvo, zrelost i posvećenost idejama koje brani.
"Iskreno sam se zahvalio svim članovima na istrajnosti, odgovornosti i snazi koju su pokazali tokom godine na izmaku, koja je bila izuzetno teška jer smo branili i odbranili našu otadžbinu", naveo je Vučević na Instagramu.
Istakao je da SNS nastavlja da radi još snažnije za Srbiju i sve građane.
"Sa verom u bolju i uspešniju Novu godinu, nastavljamo da radimo još snažnije - za naš Beograd, za našu Srbiju i za svakog našeg građanina! Živela Srpska napredna stranka! Živela Srbija!", naveo je Vučević.