Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na brutalne pretnje smrću blokaderskom novinaru Aleksandru Dikiću jasno stavljajući do znanja da se ne plaši i da će nastaviti da gura Srbiju napred, kao što je to činio i dosad.

Dikić je uputio zastrašujuće pretnje rečima: "Ako 13 godina ne možete da ga savladate, nemate luksuz da kažete da vam niko ne treba. Naravno da neće neko iz Predsedništva da vam bude na "studentskoj listi’. On treba samo da nam pomogne da se taj režim sruši, da bi to bila neka vrsta olakšavajuće okolnosti - kada ga budemo streljali, da mu stavimo povez na oči."

Predsednik Vučić na to kaže: „Spreman sam da ih gledam u oči. Sve te koji bi da streljaju. Zamislite, streljate čoveka, u čije vreme vam je zemlja najviše napredovala, to bi bio jedinstven slučaj u istoriji“.

O ovoj temi govorili su gosti Usijanja: prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS i Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu:

Nebojša Bakarec Foto: Kurir Televizija

- N1 i Nova S su mediji koji dehumanizuju Vučića i njegovu porodicu, a i pozivaju druge da ih dehumanizuju. Njima ne smeta Dikić koji radi za neku drugu televiziju, a to je sve dovršetak procesa prve kriminalizacije predsednika, a sada ga na kraju dehumanizuju. Ovo rade intenzivno od 2018. godine. To nisu uspeli svakako - kaže Bakarec i dodaje:

- Svakog dana pozivaju na smrt, a cilj dehumanizacije je da nekog prikažete kao da nije ljudsko biće. To je proces koji su nacisti radili protiv Jevreja. U pravnoj nauci postoji pojam koji se zove "nanošenje civilne smrti". To su uspeli kod pet do deset odsto ekstremista. Predsednik je bio tamo gde se gradi jedan prelepi most. Oni veruju da to što je srušeno nije bio nacistički most. To su ljudi koji žive u svom svetu van realnosti i veruju da je to izgrađeno za vreme komunizma. To je Hitler izgradio. Očigledno vole tu ideologiju.

Dodaje i da ljudi koji prete ubistvom predsedniku žive u inostranstvu, te da su nedostupni našoj policiji:

- Nalaze se mahom u Austriji. Dikić je gostovao u emisiji gde se više puta pozivalo na likvidaciju i ubistvo predsednika. Njemu to nije prvi put i radi se o uskom krugu ekstremista. Setimo se poziva gde je opozicioni režiser nosio lutku sa slomljenim vratom. To su lica koja imaju određenu dijagnozu.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

"Javno se poziva na linč"

Petričković kaže da postoji kontinuitet dehumanizacije i depersonalizacije predsednika države, te smatra da bi to u zakonskim okvirima trebalo da podleže verbalnom deliktu:

- Javno se poziva na neku vrstu linča i mislim da bi to trebalo da se promeni. Ukoliko normativni, odnosno pravni okvir postoji, trebalo bi sankcionisati takvo ponašanje. Ako je ova izjava puštena u toku dana, očigledno je da imamo problem sa neke druge strane. Pozivanje na ubistvo je mnogo šire. Kada bi se sprovelo istraživanje, većinski deo Srbije osuđuje ovakve stvari i pita se zašto se na takve izjave ne reaguje. Ne zaboravite koliko je naših ljudi završilo u Hagu zbog govora mržnje.

Obradović kaže da je predsednik Vučić reformator i da su gotovo svi srpski reformatori bili žrtve kampanja:

- Te kampanje su često dolazile iz unutrašnjih krugova. Krenite od kralja Milana i srpske vojske, pa pogledajte ko ga je napadao. Ko je organizovao atentat na Mihaila Obrenovića, na Karađorđeviće? Koji su krugovi radili protiv Zorana Đinđića? Reformatori su uvek bili na meti unutrašnjih krugova našeg društva. Setite se gume koja je otpala sa predsednikovog automobila. Njegov automobil je išao regionalnim putem, nemamo odgovore ko je izveo sabotažu i ko je želeo da organizuje atentat - kaže Obradović.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Setimo se i otvaranja spomenika Stefanu Nemanji. Vidimo da postoji opasnost po predsednika. Danas se donose odluke važne za opstanak zemlje. Dalje, Savez jevrejskih opština Srbije ukazuje u svom tekstu na rast antisemitizma i na to da se iza plenuma kriju ekstremističke grupe. Imaju razne slogane protiv Jevreja. Imamo dve Srbije: jedni prave haos, a sa druge strane je predsednik Vučić koji obilazi gradilišta, predstavlja nove projekte i radi svoj posao. Onima koji prave haos ne odgovaraju reforme, već žele nestabilnost u državi.

