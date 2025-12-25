Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da poštuje potez bivšeg premijera Miloša Vučevića, koji je podneo ostavku iz moralnih razloga, ali je naglasio da on lično nikada ne bi učinio isto osim ukoliko bi bio direktno odgovoran za neki propust.

Podsetimo, Vučević je ostavku podneo posle napada na studente u Novom Sadu u toku noći 28. januara i poželeo povređenoj devojci brzo ozdravljenje, tri meseca posle pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je poginulo 15 ljudi i talasa svakodnevnih protesta i studentskih blokada.

"Ja nikada ne bih podneo ostavku, osim ukoliko nisam lično odgovoran za tako nešto. Jednom mi je akademik Mihailo Marković rekao: nemoj da nudiš nikome ostavku, možda će ti je prihvatiti. Generalno gledano, cenim taj potez Miloša Vučevića, to je bila njegova moralna reakcija", rekao je Dačić u specijalnom izdanju emisije "Direktno sa Minjom Miletić".

Foto: Printscreen/Euronews

On je dodao da Vučević, koji je sada predsednik najveće stranke u Srbiji, ima veliki kapacitet i da je njegov odlazak s premijerske funkcije propuštena prilika, jer je, kako je ocenio, bio dobar premijer.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić takođe se osvrnula na pitanje ostavki, podsećajući na svoje iskustvo nakon tragedija u Ribnikaru, Duboni i Orašju.

"Nakon toga sam ponudila svoju ostavku predsedniku Republike Aleksandru Vučiću. Važno je kakvu odgovornost pokazujete i da li čin ostavke može dovesti do katarze u društvu. Ono što me ponosno ispunjava je što predsednik Vučić unosi nove vrednosti u politički život“, rekla je Brnabić.

Ona je dodala da predsednik Vučić svojim primerom unosi nove vrednosti u politički život Srbije.

"Mi smo kao stranka spremni da prihvatimo odgovornost i da reagujemo kada je to potrebno. To je suština odgovorne politike i standard koji Srpska napredna stranka postavlja u odnosu na prethodne vlasti", istakla je Brnabić.

Foto: Printscreen/Euronews

Dačić je kritikovao bivšu vlast zbog nedostatka preuzimanja odgovornosti u kriznim situacijama.

"Niko iz prethodnih vlasti nikada nije ponudio ostavku, ni kada je 500.000 ljudi ostalo bez posla, ni posle pogroma Srba na Kosovu i Metohiji 2004, ni kada je Priština proglasila nezavisnost, niti nakon masovnih tragedija zbog korupcije. S druge strane, Vučević je pokazao zrelost i odgovornost", istakao je ministar.

Kako je dodao, Srpska napredna stranka kontinuirano pokazuje spremnost da se funkcije ne shvataju lično, već da se odgovorno vodi računa o državi i javnosti.