Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, gostujući u specijalnoj emisiji "Direktno sa Minjom Miletić“, istakla je značaj civilnog društva u procesu evropskih integracija Srbije i naglasila da odgovornost za napredak nije samo na vlasti.

Odgovarajući na pitanje o stanju odnosa između Evropske unije i Republike Srbije u kontekstu otvaranja Klastera 3, Brnabić je kritikovala odnos Unije prema Beogradu, rekašvi da je u pitanju velika sramota Brisela.

"Kada smo na sednici Narodne skupštine imali raspravu o godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, zamislite — peti put zaredom se kaže da je Srbija završila sve i ispunila tehničke uslove za otvaranje klastera tri, uz apel državama članicama da ga otvore. A kada otvorite klaster tri, u njemu se nalazi osam poglavlja, od kojih smo pet već ranije otvorili, a dva privremeno zatvorili. Dakle, reč je o otvaranju tri nova poglavlja. Pa sad možete da zamislite koliki je to uspeh i kakav navodni tektonski korak ka Evropskoj uniji. Dakle, potpuna glupost — realno, čista tehnička glupost", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da je Evropska komisija uvek bila fer, ali da postoje pojedine države članice koje imaju dodatne zahteve.

Brnabić, takođe, smatra da Srbija ima određene specifične karakteristike koje je potrebno objasniti.

"Mi moramo, i čini mi se da konačno uspevamo, da objasnimo i tu stvar. Srbija je takođe specifična, jer ne postoji nijedna druga zemlja u regionu u kojoj imate ljude koji svakog drugog dana trče u Brisel, Strazbur, Berlin ili Hag i žale se na sopstvenu zemlju, moleći da se procesi ne otvore", podvukla je Brnabić.

"Civilno društvo može da zaustavi evropski put bilo koje zemlje"

Ona je istakla da je netačno da je za evropske integracije isključivo odgovorna vlast.

"Najveća je odgovornost vlasti. Ali ako vi imate civilno društvo koje vam kaže: "ja u tome neću da učestvujem", vi to ne možete da ispunite. Dakle, vi možete da imate najbolji, najdemokratski zakon na svetu; vama će doći neko iz Evropske unije i reći: "pa znam, ali to nije urađeno na inkluzivan način", rekla je Brnabić.

Ona je istakla značaj civilnog društva u procesu evropskih integracija.

"Dakle, apsolutno je istina, nepobitna istina, da civilno društvo, bez obzira na to kakva je vlast i ko je na vlasti, može da zaustavi evropski put bilo koje zemlje. I mi to danas imamo u Srbiji. Vi njih morate da molite da učestvuju u reformama", istakla je Brnabić.