OVAKO GENERALŠTAB IZGLEDA IZNUTRA - POTPUNO RUGLO: Pogledajte snimak dronom, zbog ovoga su blokaderi upropastili investiciju vrednu 750 miliona evra (VIDEO)
Na snimku koji objavljujemo vidi se kako zgrada Generalštaba izgleda iznutra - potpuno uništeno.
Prizore snimljene dronom inače do sada javnost nije bila u prilici da vidi.
Podsetimo, projekat zeta američkog predsednika Džareda Kušnera za izgradnju Tramp hotela u Beogradu na mestu Generalštaba propao je zbog hajke blokadera.
Time je naša zemlja ne samo izgubila investiciju vrednu 750 miliona evra, već je i drugim stranim investitorima poslata loša poruka da Srbija potencijalno više nije sigurna investiciona luka, što je imidž koji je naša zemlja mukotrpno izgradila tokom prethodnih godina kada je postala mesto oko kojeg su se utkivale najveće svetske kompanije.
Da stvar bude gora, ukupna šteta koju su blokaderi iznosi, prema rečima predsednika države Aleksandra Vučića, više od milijardu i po evra, a za taj novac je moglo da se izgradi 375 škola ili 500 vrtića ili 12 dečijih klinika tipa Tiršova 2 ili da se renovira 27 porodilišta, izgradi 10 stadiona po najvišim standardima UEFA, ali i da se otvore nova radna mesta i povećaju plate i penzije.