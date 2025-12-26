Slušaj vest

Na snimku koji objavljujemo vidi se kako zgrada Generalštaba izgleda iznutra - potpuno uništeno.

Prizore snimljene dronom inače do sada javnost nije bila u prilici da vidi.

Snimci Generalštaba dronom i iznutra Izvor: Kurir

Podsetimo, projekat zeta američkog predsednika Džareda Kušnera za izgradnju Tramp hotela u Beogradu na mestu Generalštaba propao je zbog hajke blokadera.

Time je naša zemlja ne samo izgubila investiciju vrednu 750 miliona evra, već je i drugim stranim investitorima poslata loša poruka da Srbija potencijalno više nije sigurna investiciona luka, što je imidž koji je naša zemlja mukotrpno izgradila tokom prethodnih godina kada je postala mesto oko kojeg su se utkivale najveće svetske kompanije.

