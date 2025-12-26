Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku građanima.

- Oni neka nastave da me mrze, a ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za naš narod - poručio je predsednik.

Podsetimo, Vučić je juče obišao radove na izgradnji Novog savskog mosta, ističući da je to jedan od primera koliko se mnogo stvari radi u glavnom gradu, ali je istovremeno poručio da želi i da se značajan deo novca preseli iz Beograda u druge delove Srbije.

- I uvek ću insistirati na tome - rekao je Vučić novinarima posle obilaska radova na izgradnji mosta.

Vučić je istakao da Beograd mora da se gradi i da napreduje, jer je on metropola i sedište ne samo za sve građane Srbije, već i za ceo region i za naš narod koji živi van granica ove zemlje.

