Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku građanima.

- Oni neka nastave da me mrze, a ja ću da nastavim da volim Srbiju i da se borim za naš narod - poručio je predsednik.

Podsetimo, Vučić je juče obišao radove na izgradnji Novog savskog mosta, ističući da je to jedan od primera koliko se mnogo stvari radi u glavnom gradu, ali je istovremeno poručio da želi i da se značajan deo novca preseli iz Beograda u druge delove Srbije.

- I uvek ću insistirati na tome - rekao je Vučić novinarima posle obilaska radova na izgradnji mosta.