On je osuđen za tačku C u optužnici, navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. godine, dok za tačke A i B u optužnici nije utvrđena njegova krivica, navelo je sudsko veće tokom izricanja presude.

Odbrana ima pravo žalbe apelacionom sudu u roku od 30 dana.

Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u južnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru.

Bio je pripadnik tzv. kosovske policije, a službu je napustio kada su svi Srbi sa severa napustili prištinske institucije 5. novembra 2022. godine.

Pre prijema u policiju, prošao je sve bezbednosne provere, kako prištinskih, tako i međunarodnih institucija.

