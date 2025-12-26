Slušaj vest

U emisiji u kojoj je gostovala prikazan je snimak izjave Nenada Čanka, koji se zalaže za rasparčavanje Srbije na pet federalnih jedinica.

- Evo ovo je možda prvi put da je neko izašao sa programom koji oni nude. Ovo što je Čanak rekao je prvi put da oni kažu javno za šta se zalažu tokom proteklih godinu dana. Neki će reći: “Ali odakle vi znate da Čanak govori u ime nas?” A zašto onda to ne osudite? Imali ste prilike svaki put tokom prethodnih godinu dana, kada su se ovakve izjave dešavale iz vašeg korpusa, da izađete I da kažete: “Mi se s tim ne slažemo" - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da bi ova vrsta rasparčavanja Srbije, koju priželjkuju blokaderi, bila povratak šest vekova unazad.