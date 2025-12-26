SKANDALOZNA IZJAVA PROFESORA BLOKADERA: Tvrdi da će do promene vlasti doći kada umru stariji glasači SNS i Vučića! (VIDEO)
Marko Vujić, profesor blokader sa FPN, izneo je skandalozne tvrdnje u gostovanju na N1 televiziji - da će, praktično, do promene vlasti će doći kada umru stariji glasači Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.
Na pitanje voditeljke Danice Vučenić da li će doći do političkih promena u Srbiji, blokaderski profesor FPN-a Marko Vujić je rekao:
- Možda je i jednostavan odgovor. Pitanje je samo trenutka kada će a ne da li će, znate, neki biološki pokazatelji ukazuju na to. Ja sam baš pred emisiju prelistao istraživanja na temu prosečne starosti birača SNS-a i istraživanje iz 2019. pokazuje da 60% glasača SNS-a je imalo 65 i više godina, sad je šest godina prošlo od tada... tako da je to jedna bilološka determinanta za koju je samo pitanje kada će se ona realizovati.
Ova izjava najbolje oslikava blokadersku zaslepljenost željom za vlašću, budući da više ne mare ni za kakve etičke norme u javnim nastupima.