- Možda je i jednostavan odgovor. Pitanje je samo trenutka kada će a ne da li će, znate, neki biološki pokazatelji ukazuju na to. Ja sam baš pred emisiju prelistao istraživanja na temu prosečne starosti birača SNS-a i istraživanje iz 2019. pokazuje da 60% glasača SNS-a je imalo 65 i više godina, sad je šest godina prošlo od tada... tako da je to jedna bilološka determinanta za koju je samo pitanje kada će se ona realizovati.