Politika
"ALEKSANDAR VUČIĆ JE KRIV" Brnabić: Medijalna zarada duplo veća nego što je bila prosečna zarada pre 11 godina
Slušaj vest
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je RZS objavio da je prosečna neto zarada u oktobru ove godine bila 110,670 dinara, tj. 943 evra, te da je za to zaslužan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Prosečna neto zarada je veća za 11,2% nominalno, odnosno za 6,8% realno u odnosu na oktobar 2024. Medijalna neto zarada za oktobar 2025. iznosila je 86,695 dinara, tj. 739 evra, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:
- Tako da je: MEDIJALNA ZARADA SADA DUPLO VEĆA NEGO ŠTO JE BILA PROSEČNA ZARADA PRE 11 GODINA! Aleksandar Vučić je kriv!
Reaguj
11