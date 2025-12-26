Slušaj vest

Dok je predsednik Aleksandar Vučić u tom trenutku bio u Briselu, boreći se za interese Srbije, blokaderi su tukli profesora Milana Ristanovića ispred Narodne skupštine.

Razlog šutiranja i ponižavanja profesora od strane blokadera je to što se usudio da prošeta ulicom, zbog čega je rulja pomislila da je izašao iz "Ćacilenda".

Šutirali su ga u leđa, uzvikivali najgore uvrede - nazivali su uglednog profesora Mašinskog fakulteta majmunom, šiptarom i drugim pogrdnim imenima.

Blokaderi napali profesora Izvor: Društvene mreže

Ristanović iza sebe ima niz uspeha na profesionalnom polju. Osnivač je Laboratorije za industrijsku automatiku i Laboratorije za inteligentne zgrade. Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova, 4 udžbenika i preko 50 realizovanih projekata sistema automatskog upravljanja u zemlji i inostranstvu. Mentor je 85 master radova.

I sam Vučić je komentarisao ove gnusne scene.

- Ta slika je za mene poražavajuća. Kad su pratili i gađali dr Jerkana, kad su onu devojku počupali za kosu, to su bile jezive scene. Mene je ova scena sa profesorom Ristanovićem podsetila na to. Da neki mladi čovek šutira starijeg čoveka, zašto jer je mislio da on drugačije misli. Da svi ostali ćute, da se ne pobune... Toliko sam se jadno osećao, da budem iskren - rekao je Vučić nakon napada.

Predsednik je dodao da što blokaderi slabije stoje, biće sve nervozniji i preovladavaće histerija.

- Nema tu velike filozofije, mi moramo da budemo mirni, da pozivamo na dijalog. Koristim i ovu priliku da ih pozovem na svaku vrstu dijaloga, njihova je obaveza da učestvuju, ako to ne razumeju to nije politički život. Suština je da dijalog ne sme da ima i nema alternativu. Nemojte da smetnete sa uma, to se događa jer neko širi mržnju, neistine, laži, svkaog dana, to je Šolakova medijska grupa. Sačekaćemo, da neko ne bi mogao da nam zameri, siguran sam da će ljudi sve moći da razumeju i sve će im biti jasno - rekao je tada on.

Istog dana kada smo svi svedočili ovim gnusnim scenama, Vučić je bio u Briselu, gde je organizovan Samit o proširenju EU u organizaciji Juronjuza.

Vučić se tamo između ostalih sastao sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, i slao je motivišuće poruke i isticao u prvi plan važne projekte koji će doneti dobrobit svim građanima.

- Imam veliki san da završim ovaj EXPO. Srbija je domaćin specijalizovanog EXPO 2027. To za nas nije samo izložba. Okupićemo najveći broj zemalja do sada. Rekordni broj je bio 117 u Astani, u Kazahstanu i do danas smo već dobili potvrdu 127 zemalja koje bi mogle učestvovati na tom sajmu. To će biti moje nasleđe, kao i kilometri izgrađenih puteva - rekao je predsednik, i govorio o svom nasleđu: