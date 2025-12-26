Slušaj vest

Visoki savet tužilaštva danas je bez održavanja sednice odbio prigovore na tužilačke izbore, kaže izvor Kurira iz pravosuđa.

Kako navodi, ovo je nezabeležen slučaj, da Branko Stamenković predsednik VST bez održavanja sednice i usvajanja dnevnog reda i bez rasprave potpiše odluku kojom se odbijaju prigovori.

Elektronska sednica Visokog saveta tužilaštva koju je zakazao predsednik Saveta Branko Stamenković ostala je danas bez kvoruma za usvajanje dnevnog reda, pa samim tim i za odlučivanje o podnetim prigovorima na tužilačke izbore, ali je odluka o odbijanju prigovora uprkos tome doneta, saznaje Kurir.

Prigovorima koji su podneti posle tužilačkih izbora se, kako saznajemo, osporava nivo glasanja osnovnih javnih tužilaca i to za kragujevačku i nišku apelaciju, dok su na nivou viših javnih tužilaštava prigovorima izbori osporeni za novosadsku i kragujevačku apelaciju.

Inače, naši sagovornici upućeni u ovu materiju ukazuju da kvorum za odlučivanje daje osam od 11 članova VST, ali da su danas tri člana odbila da učestvuju u "nezakonito zakazanoj sednici", dok su se dva člana izričito izjasnila protiv predviđenog dnevnog reda, kritikujući, pored ostalog, i zakonitost ove sednice, podsećanjem da se u skladu sa Poslovnikom o radu VST elektronska sednica ne može zakazati niti održati u slučajevima koji iziskuju raspravu članova Saveta, kao što je to ovde slučaj.