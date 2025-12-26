Slušaj vest

Iz blokaderskih redova ne prestaju da stižu opravdanja za njihovu realnu političku nemoć, što proizvodi strah da će sve to biti ogoljeno na predstojećim izborima, najverovatnije već sledeće godine. Poslednje izjave lidera Novog DSS Miloša Jovanovića, u kojima unapred osporava rezultate budućih izbora, pokazuju da se uveliko priprema scenario koji služi, zapravo, kao alibi za izborni neuspeh i nagoveštaj da će blokaderi birališta i demokratske procedure zameniti ulicom i neredima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Pritisak

Miloš Jovanović ne krije o kakvim opcijama razmišlja posle izbora.

- Ne bih voleo da dođemo u situaciju da se te nedelje uveče, kad god izbori budu, bilo krajem 2026. ili u proleće 2027. godine, izborni rezultati osporavaju iz ovog ili onog razloga - izjavio je Jovanović za RTS.

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je ovo opasna strategija koju spremaju blokaderi.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Izjave Miloša Jovanovića, kojima se unapred osporavaju izborni rezultati, predstavljaju pokušaj pravljenja alibija za izborni neuspeh. To je već ustaljeni obrazac dela opozicije koja nema kapacitet da ugrozi Vučića na izborima, pa zato računa na delegitimizaciju procesa i pritiske van institucija. Kad unapred tvrdite da će izbori biti pokradeni, vi ne branite demokratiju, već šaljete poruku da se politička borba ne vodi programom i podrškom građana, već konfliktom i potencijalnim neredima. To je opasna strategija koja potkopava poverenje u jedini mehanizam mirne političke borbe - ocenio je Barac.

Indikator nemoći

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir su Jovanovićeve poruke jasan indikator nemoći i bezidejnosti opozicije u Srbiji.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Evidentno je da deo opozicije svoju šansu za promenu vlasti sve manje vidi kroz glasačke kutije, a sve više kroz vaninstitucionalne metode. Najavom unapred "nelegitimnih rezultata", stvara se psihološki teren za mobilizaciju građana na ulici, što vlast s pravom tumači kao poziv na destabilizaciju i nerede. Dok opozicija najavljuje sumnju i potencijalni haos, aktuelna vlast sebe s pravom pozicionira kao jedinog garanta mira. Dokaz za ovako nešto je evidentan kroz ponašanje vlasti koja se trenutno bazira na ekonomski napredak i pozicioniranje zemlje u teškoj geopolitičkoj situaciji, dok se opoziciono-blokaderska struktura bavi isključivo urušavanjem svega postignutog, kao i konstantnim pozivima na nasilje. Iz tog razloga, logično je očekivati da ne mogu da dobiju podršku na izborima jer to što oni kandiduju nije nikakav program, već klasičan primer destrukcije - zaključuje sagovornik Kurira Dejan Lisica.

On upozorava na štetnost ovakvog delovanja opozicije, jer će, umesto ekonomije i budućnosti Srbije, biti nametnute neke druge teme.