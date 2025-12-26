Politika
ALEKSANDAR VUČIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: Odluku donesite hladne glave, racionalno - ovi izbori opredeliće sudbinu Srbije!
"Čekaju nas izbori koji će da opredele sudbinu Srbije", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.
- Sudite po delima, planovima za budućnost i ko je uvek bio uz vas.
- Odluku donesite hladne glave i racionalno. Sagledajte šta je urađeno, sagledajte planove i programe i ljude koji su u stanju da nešto sprovedu u delo ili nisu u stanju. Razgovarajte sa komšijama, sa svojim prijateljima.
