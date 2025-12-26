Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić smatra da postupanje predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića predstavlja otvoreno kršenje Zakona i Poslovnika o radu VST i nedopustiv čin institucionalne samovolje, budući da je doneo rešenje o odbijanju prigovora izjavljenog na postupak izbora članova Saveta iz reda javnih tužilaca i to u situaciji u kojoj nije postojao ni propisani broj od 8 glasova članova Saveta za usvajanje dnevnog reda.

"Predmetno rešenje je doneto bez stavljanja te tačke na dveni red, zbog čega njegova odluka nije i ne može biti zakonita. Osim što takvo "rešenje“ nema legalitet, nema ni pravni legitimitet i predstavlja grubo zanemarivanje obavezujućih procedura, čime se direktno ugrožava zakonitost rada organa i narušava poverenje javnosti u pravosudni sistem. Ovde nije reč o tumačenju prava, već o njihovom očiglednom i svesnom grubom kršenju.

Kao član VST po funkciji, smatram ovakvo postupanje apsolutno neprihvatljivim. Niko, bez obzira na funkciju koju obavlja, nema pravo da donosi odluke mimo propisanih procedura i da time faktički suspenduje Zakon i Poslovnik. To nije greška u radu - to je zloupotreba ovlašćenja predsednika VST i izraz nemoći zbog očiglednog stava 2/3 javnih tužilaca da ne podržavaju politiku Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac u vođenju javnotužilačke organizacije.

Zahtevam da se predmetno rešenje bez odlaganja stavi van pravne snage, da se hitno ispita kompletno postupanje gospodina Stamenkovića i da se utvrdi njegova odgovornost za donošenje protivpravnog akta.

Očekujem da nadležni organi preduzmu sve zakonom predviđene mere, uključujući i pokretanje odgovarajućih postupaka, ukoliko se utvrde povrede zakona, Poslovnika i dužnosti koje proizlaze iz funkcije.