"NEDOPUSTIV ČIN INSTITUCIONALNE SAMOVOLJE"! Ministr Vujić zahteva hitno stavljanje van snage nezakonitog rešenja predsednika VST Branka Stamenkovića
Ministar pravde Nenad Vujić smatra da postupanje predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića predstavlja otvoreno kršenje Zakona i Poslovnika o radu VST i nedopustiv čin institucionalne samovolje, budući da je doneo rešenje o odbijanju prigovora izjavljenog na postupak izbora članova Saveta iz reda javnih tužilaca i to u situaciji u kojoj nije postojao ni propisani broj od 8 glasova članova Saveta za usvajanje dnevnog reda.
"Predmetno rešenje je doneto bez stavljanja te tačke na dveni red, zbog čega njegova odluka nije i ne može biti zakonita. Osim što takvo "rešenje“ nema legalitet, nema ni pravni legitimitet i predstavlja grubo zanemarivanje obavezujućih procedura, čime se direktno ugrožava zakonitost rada organa i narušava poverenje javnosti u pravosudni sistem. Ovde nije reč o tumačenju prava, već o njihovom očiglednom i svesnom grubom kršenju.
Kao član VST po funkciji, smatram ovakvo postupanje apsolutno neprihvatljivim. Niko, bez obzira na funkciju koju obavlja, nema pravo da donosi odluke mimo propisanih procedura i da time faktički suspenduje Zakon i Poslovnik. To nije greška u radu - to je zloupotreba ovlašćenja predsednika VST i izraz nemoći zbog očiglednog stava 2/3 javnih tužilaca da ne podržavaju politiku Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac u vođenju javnotužilačke organizacije.
Zahtevam da se predmetno rešenje bez odlaganja stavi van pravne snage, da se hitno ispita kompletno postupanje gospodina Stamenkovića i da se utvrdi njegova odgovornost za donošenje protivpravnog akta.
Očekujem da nadležni organi preduzmu sve zakonom predviđene mere, uključujući i pokretanje odgovarajućih postupaka, ukoliko se utvrde povrede zakona, Poslovnika i dužnosti koje proizlaze iz funkcije.
Pravosudni sistem ne može i ne sme funkcionisati na osnovu lične volje pojedinaca. Vladavina prava podrazumeva striktno poštovanje prava, a svako ko to dovodi u pitanje mora snositi posledice", naveo je ministar pravde.