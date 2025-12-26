U 11 časova
VUČIĆ U SUBOTU U KASARNI "BANJICA": Predsednik Srbije na polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u subotu, 27. decembra polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Polaganje kamena temeljca obaviće se u 11 časova u kasarni "Banjica" u Beogradu.
Događaju će prisustvovati i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.
