Na tzv. Kosovu 2025. godina se završava slično kao što je i počela. Izbori su održani 9. februara, a pošto svih ovih meseci nije formirana vlada, usledila je institucionalna blokada, a zatim i “popravni”, jer su raspisani novi izbori za poslanike za nedelju 28. decembra.

Učestvuje 18 partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a pravo glasa ima 2.076.290 ljudi. Kandidati se bore za 120 poslaničkih mesta, uključujući i 10 garantovanih mesta za srpsku zajednicu. Mnogi analitičari smatraju da je ovo druga šansa za Aljbina Kuritija i da bi je maksimalno iskoristio, poene prikuplja trenirajući strogoću nad Srbima. Pored svih pritisaka i kontinuiranog terorta, iznenadio je, ili nije iznenadio, još jednim diskriminatornim gestom. Zahtevao je od srpskih novinara da pitanja postavljaju na albanskom. U kakvoj se to atmosferi glasa na tzv. Kosovu?

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO), Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku i Veroljub Arsić, narodni poslanik SNS, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Odbor za kontrolu i opservaciju ima za cilj da posmatra izbore i njihovu regularnsot. Jerković ističe da i pored dostavljene dokumentacije i dalje nisu dobili odobrenje:

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

- Naš osnovni zadatak je da dokumentujemo sve što se tiče izbornih procesa, uključujući i sam izbor akreditacije. Sajt preko koga aplicirate je vrlo konfuzan, nemate mogućnost da pročitate upustvo na sepskom, što dodatno otežava sporazumevanje. Vi pošaljete te dokumente, međutim, nemate povratnu informaciju gde su oni. Nije problem u količini dokumentacije, već u njihovoj kordinaciji. Na osnovu tih istih dokumenata smo mi dobili akreditaciju u oktobru na lokalnim iznborima, tako da ovo je za nas bilo pro forme. Mi smo 23. decembra dobili zvanični mejl da je naša organizacija akreditovana - kaže Jerković i dodaje:

- Da bi nam posle 5,6 sati stiglo da nismo akreditovani. To je neki njihov mejl, probali smo da pozovemo: oni se jave na albanskom i spuste slušalicu, probali smo na engleskom ali je ista stvar. Na tom sajtu piše "ukoliko niste sa Kosova i Metohije, možete da pošaljete isključivo sa privatnog mejla žalbu", a kad to uradimo opet nam ne priznaju i kažu da pošaljemo poštom. Pošta na Kosovu ne radi zbog Božića, ako bi ste išli nekom kurirskom službom tu bi trebala tri radna dana. Vi biste verovatno dogovor dobili kasnije. Mi smo seli u kola i otišli za Prištinu da to predamo.

Dodaje i da najveći problem predstavljaju promene pravila igre u poslednjim minutima. Kako kaže, nada se da će neka institucija sagledati ovakvu proceduru.

Veroljub Arsić Foto: Kurir Televizija

Nameštaljke srpskoj listi

Arsić tvrdi da je čitav izborni proces ozbiljna farsa:

- Aljbin Kurti glumi demokratu, samo da vas podsetim šta je bilo sa proglašavanjem Srpske liste. Oni su sprovodili čitavu jednu golgotu kako lista ne bi bila proglašena. Bile su nameštaljke da bi se na svaki način neki Srbin odvojio i postao terorista Aljbina Kurtija. Sve je i sada usmereno u pravcu da se na svaki mogući način ponižavaju i kandidati srpske nacionalnosti i bilo koji posmatrač. To više liči na jedan kompleks izbornih vrednosti, kako bi se pokazalo da su oni veliki, a očigledno Kurtiju treba neki incident kako bi sticao jeftine političke poene u albanskom biračkom telu.

Matović kaže da je Aljbin Kurti svaki put bio spreman da napravi jednu vrstu političkih obračuna sa Srbima, kako bi se međuetnički haos napravio:

- To se sve može i sada očekivati i svaki put su pribegavali takvim metodama. Institucionalna blokada Srpske liste je nama jasna i, nažalost, očekivana. Oni pokušavaju da smanje bilo koju vrstu kontrole koja dolazi od nas. Celokupna njihova politička elita je kontaminirana, pod kontrolom Evropske unije i zapadnih sila moći - kaže Matović i dodaje:

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- I Srbi mogu da budu drski, a oni smatraju da stiču nezavisnost, mada sve više zavise od onih koji im to obećavaju. Mene ne interesuje ko će biti na čelu privremenih prištinskih institucija jer to nisu naši pregovori sa albanskim separatistima, već su uvek rezultat priče sa Evropskom unijom ili sa nekom svetskom silom.

