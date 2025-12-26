Slušaj vest

Isplata decembarskih penzija počinje 5. januara, a čekovi penzionera, baš kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao, a Vlada Srbije ispunila, biće veći za 12,2 odsto.

- Mislim da nema lepše vesti što će penzioneripočetkom januara dobiti najveće penzije u istoriji, povećanje za 12,2 posto, ponosam sam na to i srećan zbog poboljšanja životnog standarda penzionera. Da li je to dovoljno? Nije i nikada neće biti, jer čovek dok je živ teži boljem. Naš je posao da nastavimo da snažimo državu, da snažimo ekonomiju, kako bismo mogli da isplaćujemo što je moguće veće penzije. Ja sam uveren da će to biti slučaj i naredne godine i da će naši najstariji sugrađani biti zadovoljni - rekao je predsednik Vučić prilikom jednog obraćanja, govoreći o ovoj temi.

Najstariji sugrađani sa oduševljenjem su dočekali vest o novom povećanju penzija, potpuno uvereni pređašnjim iskustvom da će se ono što je predsednik obećao i ostvariti. Neki od njih, kako su i sami rekli, koji su u penziji i po 30 godina, ponosno su istakli kako su prvo povećanje penzija doživeli tek kad je na vlast došao predsednik Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia

- Pre nije bilo uopšte povećanja. Ja sam 30 godina u penziji i do Vučića uopšte povećanja nije bilo. Prvi put sam dobio povećanje kada je Vučić došao - svedoči jedan od penzionera.

I baš ovo ispunjenje obećanja, podizanje penzija još jedna je, a sigurno jedna od najvažnijih razlika između vlasti predsednika Vučića i blokadera koji već mesecima pokušavaju nasilnim putem da dođu na vlast. Dok Vučić podiže penzije čime su građani prezadovoljni, sa druge strane blokaderi uništavaju Srbiju i rade sve u svoju korist, a na jasnu štetu građana, rade sve kako bi građanima Srbije bilo loše.

Setimo se svakog njihovog uništavanja i borbe protiv investicija koje bi došle u našu zemlju, što smo videli i na slučaju Generalštaba. U ilustraciji ove jasne razlike između vlasti i blokadera, ne moramo se čak ni pomaknuti dalje od teme penzija - setimo se samo kako su blokaderi danima masno lagali da obećanog povećanja neće biti. Ne samo da su o ovome lagali, već je njihova bolest i bezobrazluk išla do toga da su montirali slike koje bi trebalo da predstavljaju vesti i naslove u kojima se saopštava da povećanja neće biti!

Kampanja blokadera ni u slučaju penzija nije prošla kod građana Srbije koji dobro znaju u čije reči treba verovati.

- Normalno da sam zadovoljan, penzioner sam. Ovo je super - prokomentarisao je još jedan sugrađanin.

- Ja sam srećna da se neko pametan našao u Srbiji da da penziju penzionerima. Ja sam penzioner 30 godina i penzije su bile jako male. Od opozicije ovo ne bih dobila - rekla je jedna Beograđanka.