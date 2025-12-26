Čekala trenutak

- Još od 2012. godine apelujem da se Zagorka Dolovac razreši ove funkcije na kojoj se nalazi od 2010. godine. Tada sam upozoravao da ako se odmah ne smene i ona i neki ljudi na važnim funkcijama oko nje, da će na sve načine podrivati novoizabranu vlast jer ne pripadaju njima. Ukazao sam takođe, da nisu to odmah uradili jer im trebalo vreme dok se dobro ne ustoliče i dovedu još svojih tužilaca i proverenih kadrova, što se sada i obistinilo prilikom izbora za članove VST! To potvrđuje i činjenica da se vremenom dobro ustoličila, proširila uticaj i da je sada imala "svoje" kandidate - kaže Grgur i dodaje:

-Takođe je očigledno da je zahvaljujući lošem izbornom sistemu u novosadskoj apelaciji pobedio "njen" kandidat, dok je protivkandidat bio ubedljivo bolji u svim ostalim apelacijama u Srbiji. Dakle, ostvarilo se sve ono na šta sam godinama upozoravao. A govorio sam tada da me ne bi čudilo da vremenom ona i njeni ljudi počnu da hapse predstavnike najviših državnih organa, ministre i druge ljude odane državi...