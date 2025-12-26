GRGUR: Upozoravao sam na jačanje uticaja Zagorke Dolovac
Nakon izbora za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu "Grgur" kaže za Kurir "da su se obistinile njegove tvrdnje u vezi dosadašnjeg rada Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac". Grgur je prokomentarisao i izjavu Nenada Stefanovića, Glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji je rekao "da preliminarni rezultati izbora odaju utisak da Zagorka Dolovac zadržava uticaj u javnotužilačkoj organizaciji i VST preko katastrofalnog izbornog sistema uspostavljenog nakon ustavnih reformi i "svojih" kandidata".
Čekala trenutak
- Još od 2012. godine apelujem da se Zagorka Dolovac razreši ove funkcije na kojoj se nalazi od 2010. godine. Tada sam upozoravao da ako se odmah ne smene i ona i neki ljudi na važnim funkcijama oko nje, da će na sve načine podrivati novoizabranu vlast jer ne pripadaju njima. Ukazao sam takođe, da nisu to odmah uradili jer im trebalo vreme dok se dobro ne ustoliče i dovedu još svojih tužilaca i proverenih kadrova, što se sada i obistinilo prilikom izbora za članove VST! To potvrđuje i činjenica da se vremenom dobro ustoličila, proširila uticaj i da je sada imala "svoje" kandidate - kaže Grgur i dodaje:
-Takođe je očigledno da je zahvaljujući lošem izbornom sistemu u novosadskoj apelaciji pobedio "njen" kandidat, dok je protivkandidat bio ubedljivo bolji u svim ostalim apelacijama u Srbiji. Dakle, ostvarilo se sve ono na šta sam godinama upozoravao. A govorio sam tada da me ne bi čudilo da vremenom ona i njeni ljudi počnu da hapse predstavnike najviših državnih organa, ministre i druge ljude odane državi...
Privid uticaja
Podsetimo, Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović rekao je u sredu za RTS i "da rezultati izbora za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca daju privid uticaja, jer rezultati naročito na osnovnom nivou, gde je najveći broj javnih tužilaca glasao protiv njenog kandidata, pokazuju da je izgubila legitimitet struke". On je precizirao da od ukupnog broja javnih tužilaca koji su iskoristili svoje glasačko pravo, odnosno od 716 važećih glasova, 427 glasova javni tužioci su dali kandidatima koji ne podržavaju Dolovac, naspram 289 glasova koliko su ukupno dobili kandidati bliski Dolovac, što je daleko više od polovine javnog tužilaštva.
Izborni inženjering
Stefanović je ukazao "da je kandidat blizak Zagorki Dolovac - Boris Majlat uzeo veći broj glasova od protivkandidata Nikole Uskokovića samo u novosadskoj apelaciji, dok je Uskoković pobedio u svim ostalim". Razlika u broju dobijenih glasova je 109 za Majlata, 105 za Uskokovića. Stefanović ukazuje da je zbog takozvanog "izbornog inženjeringa" - povećanjem broja izabranih javnih tužilaca u novosadskoj apelaciji u odnosu na sve ostale apelacije Majlat u novosadskoj apelaciji dobio 38 glasova, naspram Uskokovića koji je dobio 10 glasova.