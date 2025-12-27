Slušaj vest

Ima ona omiljena fraza influensera i svih ostalih što od škole imaju nalog na Tiktoku i Tviteru, koja kaže da je lepota u oku posmatrača.

Vodeći se istom logikom relativizacije, Šolakovi novinari izabrali su za sebe maksimu: "Istina je u glavi novinara." Drugim rečima: istinito je ono što je babi milo.

U ove prednovogodišnje dane sve pršti od njihove "istine".

Svi su se oni nešto dali u rekapitulaciju minule godine i svi se slažu da je 2025. protekla u znaku velikog uspeha blokadera, koji, jelte, samo što nisu srušili Aleksandra Vučića.

Foto: Marko Karović

Studenti ovo, studenti ono, ovako, onako… u Kosjeriću su pokazali da Vučić nije nepobediv, u Mionici su uzeli njegove glasove, u Negotinu su mu ozbiljno zapretili... i sve u tom stilu, krivudavom, jer se zaobilazi činjenica da je u svim tim opštinama pobednik na izborima Vučić.

U tom su zaobilaznom stilu i globalne analize: "Studenti su u 2025. godini doneli novi duh u našu politiku", tvrde neozbiljno ozbiljni analitičari, iako su studenti jesenas uneli svoje zadnjice u klupe i sada uče, a "novu politiku" vode anonimni administratori plenumskih naloga na Tviteru i poznati pretendenti na mesto nosilaca studentske liste, koja se porađa duže nego žirafa, koja mladunče nosi 13 baksuznih meseci.

1/12 Vidi galeriju Evo šta su blokaderi napravili od Beograda Foto: Jakov Milošević, JKP Gradska čistoća

U duhu ove politike, koja je, jelte, obeležila 2025. i opet će ako bude sreće, Šolakovi mediji računaju konobarski, množeći sa tri, i sve one prevrnute kontejnere i prosuto smeće letos (čemu to, ni sada ne znamo) i sve zatvorene ulice i pokidane živce građana (znamo zbog čega: da se kazne građani koji su hteli i morali da rade umesto da stoje na raskrsnicama)… I pitanje je dana kad će neki od eminentnih blokaderskih ekonomista pobedonosno izaći s brojkom: toliko smo milijardi evra štete naneli Vučićevom režimu (čitaj: Srbiji i njenim građanima) što paralisanjem saobraćaja, što onemogućavanjem proizvodnje, što teranjem investicija… A tek da samo uspeli da blokiramo izgradnju objekata za Ekspo, vajkaće se jedni. A tek da smo uspeli onolike zemlje da odvratimo od učešća na Ekspu, udaraće se u glavu drugi.

Prevrnuti kontejneri: Ugao Starine Novaka i Kraljice Marije Izvor: Kurir

I tako otprilike izgleda godina čiji poslednji dani teku iz vizure Šolakovih novinara i istine u njihovim glavama: neredi, destrukcija, nasilje, haos...

Napad blokadera na policiju u Novom Sadu Izvor: Kurir

Blokaderi napali policiju Izvor: Mup Srbije

Zanimljivo je da nijedan medij među onima što su se samoproglasili "poštenima" ne registruje ono što je zaista obeležilo 2025. godinu. Pa da podsetimo…

Pre neki dan Aleksandar Vučić je svečano pustio u saobraćaj novu deonicu auto-puta Pojate–Preljina, dužine 14,3 km, deo Moravskog koridora, koji je u celoj Evropi prepoznat kao simbol modernizacije Srbije. A pre toga završen je jedan od ključnih infrastrukturnih poduhvata kod nas, probijen je tunel Iriški venac, najveći tunel u Srbiji.

1/13 Vidi galeriju Moravski koridor, deonica Vrnjačka Banja - Vrba Foto: TV Pink Printscreen

Rekonstruisan je KBC "Dragiša Mišović" i nabavljena nova oprema za ovu ustanovu, uložena su milionska sredstva u digitalizaciju i modernizaciju škola, a i u 2025. Srbija nastavlja da privlači rekordne strane investicije, posebno u proizvodne i energetske kapacitete.

Niko da stavi na naslovnu stranu da je 2025. postavljen rekord – od 2012. do ove godine budžet Republike Srbije porastao je za 210 odsto!

Bežeći od realnog života, jedan je nedeljni list za ličnost godine izabrao trenera koji je u 2025. izgubio sve važne utakmice. Zašto niko ne kaže da je ova godina bila u znaku Njegovog veličanstva penzionera: prosečna penzija 2012. bila je 204 evra, u decembru 2025. godine – 437 evra!

Tako stoje stvari sa 2025. godinom.

Nije istina u glavama blokadera, ona je u mreži puteva, obilju novih fabrika i modernih zdravstvenih ustanova.