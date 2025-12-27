Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas polaganju kamena temeljca za izgradnju novog objekta Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije.

Polaganje kamena temeljca obaviće se u 11 časova u kasarni "Banjica" u Beogradu.

Događaju će prisustvovati i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović.

